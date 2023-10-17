به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم شامگاه دوشنبه در حاشیه آئین افتتاح نمایشگاه تخصصی تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد: نمایشگاه تخصصی صنعت ورزش با عنوان «عزت و پیشرفت» با همت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان، ادارات شهرستانها، خصوصاً هیأتهای ورزشی و تولیدکنندگان استان با هدف شناسایی تولید کنندگان داخلی در حال برگزاری است.
وی عنوان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر هیأتهای ورزشی، تولید کنندگان استان خوزستان در حوزههای مختلف از جمله تولید البسه، قایق، چمن مصنوعی و… با ظرفیتهای خوب در این نمایشگاه حضور دارند؛ در واقع نمایشگاه تخصصی صنعت ورزش برای شناسایی و حمایت از تولید داخل برپا شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه این کار را در سطح استانی آغاز کردهایم تصریح کرد: تقریباً ۲ تولید کننده چمن مصنوعی و البسه در حد کشوری در این نمایشگاه حضور دارند اما خوزستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و مرزی که دارد میتواند میزان نمایشگاه در حد بین المللی باشد لذا ما تلاش میکنیم علاوه بر اینکه این نمایشگاه تداوم داشته باشد، بتوانیم گسترش آن در سطح ملی و بین المللی را نیز داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر؛ نمایشگاه تخصصی تربیت بدنی و ورزش خوزستان از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی خوزستان برپا شده و علاقه مندان برای بازدید میتوانند از ساعت ۱۶ تا ۲۲ مراجعه کنند.
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