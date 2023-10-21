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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵

اردکانی در گفت‌وگو با مهر:

شورای نگهبان به دنبال آن است که مطالبه رهبری در انتخابات محقق شود

شورای نگهبان به دنبال آن است که مطالبه رهبری در انتخابات محقق شود

دبیر کل جامعه اسلامی مدیران گفت: شورای نگهبان فرض بر این دارد که طبق قانون عمل شود و مشارکت حداکثری اتفاق افتاده و مطالبه رهبری در انتخابات محقق شود.

محمد ناظمی اردکانی دبیر کل حزب جامعه اسلامی مدیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص راه‌های افزایش مشارکت در اننخابات مجلس دوازدهم گفت: مردم در حال حاضر با مشکلاتی به ویژه در بخش معیشت مواجه بوده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند لذا چنانچه گشایشی در این خصوص حاصل شود قطعاً در افزایش میزان مشارکت آنان در انتخابات اثر گذار است.

وی افزود: بخشی این گشایش به ارائه و انجام راه‌های ابتکاری بخصوص در تیم اقتصادی دولت بستگی دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به توفیقات حاصل شده در مبارزه با فساد اظهار داشت: موفقیت‌های در مبارزه با فساد داشتیم و در این دولت شاهد فساد مشمئز کننده نبودیم. گاهاً جسته و گریخته فسادی وجود دارد اما به آن شکل گذشته نیست و این موجب ترمیم اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی تاکید کرد: هر چقدر اعتماد مردم به مسئولان خود افزایش یابد می‌تواند موجب افزایش آمار مشارکت شود.

وزیر دولت نهم با اشاره به موضوع رقابت اذعان داشت: قطعاً رقابت‌هایی احزاب با یکدیگر دارند و نقش چهره‌های سیاسی که این رقابت‌ها را سازمان می‌دهند که بسیار مهم است اما در داخل جریان اصولگرایی انتظار نمی‌رود رقابت وجود داشته باشد و اگر هم این رقابتی بخواهد وجود داشته باشد نباید جنبه تخریبی پیدا کند، زیرا باعث کاهش مشارکت مردم می‌شود.

اردکانی با اشاره به جبهه اصلاحات کشور گفت: در جریان اصلاح طلب یک نوع همگرایی وجود دارد و آنها یک رأی منسجمی دارند و همان باعث می‌شود طرفداران آن جریان وقتی تصمیم گرفتند که در انتخابات حضور یابند، حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: البته روی سخنان من به آن بخش از اصلاح طلبان است که می‌گویند صندوق سرنوشت مردم را تعیین می‌کند و نه آن بخشی از اصلاح طلبان که ساختارشکن هستند و انتخابات را تحریم می‌کنند و یا تردید دارند.

اردکانی افزود: هرچند به آنان که تردید دارند هم می گویم که پای صندوق‌های رأی بیایند همانطور که بزرگان اصلاح طلب به این موضوع توصیه می‌کنند.

اردکانی در ادامه گفت: معتقدم آن‌هایی که از اصلاح طلبان پای صندوق می‌آیند رأی منسجمی دارند و امیدوارم این رأی انسجام را در جریان اصولگرایی نیز شاهد باشیم.

وی در خصوص شورای نگهبان اذعان داشت: خیلی‌ها به این موضوع می‌پردازند که شورای نگهبان سختگیرانه یا سهل‌گیرانه وارد عمل شود و می‌گویند اگر بخواهیم مشارکت افزایش یابد لازم و شورای نگهبان سهل‌گیرانه برخورد کند اما من اعتقاد دارم که شورای نگهبان رویه ثابتی را داشته است و با همین رویه این شورا در مقاطعی شاهد مشارکت بالای ۸۰ درصد هم بودیم.

اردکانی ادامه داد: چه بسا اگر شورای نگهبان در خصوص برخی از افراد سهل‌گیرانه برخورد کند اغمازاتی داشته باشد این خود باعث می‌شود تا فضای سیاسی ملتهب شود و میزان تخریب‌ها افزایش یابد که این خود موجب کاهش مشارکت خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: معتقدم که قطعاً شورای نگهبان فرض بر این دارد که ارتباط با احراز صلاحیت‌ها طبق قانون عمل شود و مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان به دنبال آن است که مطالبه مقام معظم رهبری محقق شود.

کد مطلب 5913727
رامین عبداله شاهی

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