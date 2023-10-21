شورای نگهبان به دنبال آن است که مطالبه رهبری در انتخابات محقق شود

محمد ناظمی اردکانی دبیر کل حزب جامعه اسلامی مدیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص راه‌های افزایش مشارکت در اننخابات مجلس دوازدهم گفت: مردم در حال حاضر با مشکلاتی به ویژه در بخش معیشت مواجه بوده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند لذا چنانچه گشایشی در این خصوص حاصل شود قطعاً در افزایش میزان مشارکت آنان در انتخابات اثر گذار است.

وی افزود: بخشی این گشایش به ارائه و انجام راه‌های ابتکاری بخصوص در تیم اقتصادی دولت بستگی دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به توفیقات حاصل شده در مبارزه با فساد اظهار داشت: موفقیت‌های در مبارزه با فساد داشتیم و در این دولت شاهد فساد مشمئز کننده نبودیم. گاهاً جسته و گریخته فسادی وجود دارد اما به آن شکل گذشته نیست و این موجب ترمیم اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی تاکید کرد: هر چقدر اعتماد مردم به مسئولان خود افزایش یابد می‌تواند موجب افزایش آمار مشارکت شود.

وزیر دولت نهم با اشاره به موضوع رقابت اذعان داشت: قطعاً رقابت‌هایی احزاب با یکدیگر دارند و نقش چهره‌های سیاسی که این رقابت‌ها را سازمان می‌دهند که بسیار مهم است اما در داخل جریان اصولگرایی انتظار نمی‌رود رقابت وجود داشته باشد و اگر هم این رقابتی بخواهد وجود داشته باشد نباید جنبه تخریبی پیدا کند، زیرا باعث کاهش مشارکت مردم می‌شود.

اردکانی با اشاره به جبهه اصلاحات کشور گفت: در جریان اصلاح طلب یک نوع همگرایی وجود دارد و آنها یک رأی منسجمی دارند و همان باعث می‌شود طرفداران آن جریان وقتی تصمیم گرفتند که در انتخابات حضور یابند، حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: البته روی سخنان من به آن بخش از اصلاح طلبان است که می‌گویند صندوق سرنوشت مردم را تعیین می‌کند و نه آن بخشی از اصلاح طلبان که ساختارشکن هستند و انتخابات را تحریم می‌کنند و یا تردید دارند.

اردکانی افزود: هرچند به آنان که تردید دارند هم می گویم که پای صندوق‌های رأی بیایند همانطور که بزرگان اصلاح طلب به این موضوع توصیه می‌کنند.

اردکانی در ادامه گفت: معتقدم آن‌هایی که از اصلاح طلبان پای صندوق می‌آیند رأی منسجمی دارند و امیدوارم این رأی انسجام را در جریان اصولگرایی نیز شاهد باشیم.

وی در خصوص شورای نگهبان اذعان داشت: خیلی‌ها به این موضوع می‌پردازند که شورای نگهبان سختگیرانه یا سهل‌گیرانه وارد عمل شود و می‌گویند اگر بخواهیم مشارکت افزایش یابد لازم و شورای نگهبان سهل‌گیرانه برخورد کند اما من اعتقاد دارم که شورای نگهبان رویه ثابتی را داشته است و با همین رویه این شورا در مقاطعی شاهد مشارکت بالای ۸۰ درصد هم بودیم.

اردکانی ادامه داد: چه بسا اگر شورای نگهبان در خصوص برخی از افراد سهل‌گیرانه برخورد کند اغمازاتی داشته باشد این خود باعث می‌شود تا فضای سیاسی ملتهب شود و میزان تخریب‌ها افزایش یابد که این خود موجب کاهش مشارکت خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: معتقدم که قطعاً شورای نگهبان فرض بر این دارد که ارتباط با احراز صلاحیت‌ها طبق قانون عمل شود و مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان به دنبال آن است که مطالبه مقام معظم رهبری محقق شود.