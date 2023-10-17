  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۹:۴۴

فرمانده سپاه بوکان خبر داد؛

اجرای طرح آبرسانی به ۱۶۵ روستای بوکان

اجرای طرح آبرسانی به ۱۶۵ روستای بوکان

ارومیه - فرمانده سپاه بوکان از اجرای آبرسانی به ۱۶۵ روستای بوکان با هدف محرومیت زدایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سهراب سعیدی روز سه شنبه در جلسه بررسی روند آبرسانی به روستاهای بوکان اظهار کرد: روند اجرای پروژه بزرگ آب‌رسانی به ۱۶۵ روستای بوکان با اشاره به اینکه توجه به مشکلات مردم و حل آنان از مهم‌ترین وظایف همه مسئولان است، افزود: باید شبانه روز و به صورت جهادی در راستای اجرای این پروژه مهم گام برداریم.

وی ادامه داد: اکنون قرارگاه امام حسن مجتبی با تمام توان پای کار است تا مشکل تنش آبی در سطح روستاهای بوکان را بر طرف کند.

سرهنگ سعیدی اضافه کرد: برابر برنامه ریزی ها در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد رفع تنش آبی در سطح سه روستای پرجمعیت بوکان خواهیم بود.

در ادامه پیمانکاران و رئیس آبفای بوکان نیز هر کدام به تشریح اقدامات خود در این طرح پرداختند.

کد مطلب 5913817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها