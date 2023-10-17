اجرای طرح آبرسانی به ۱۶۵ روستای بوکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سهراب سعیدی روز سه شنبه در جلسه بررسی روند آبرسانی به روستاهای بوکان اظهار کرد: روند اجرای پروژه بزرگ آب‌رسانی به ۱۶۵ روستای بوکان با اشاره به اینکه توجه به مشکلات مردم و حل آنان از مهم‌ترین وظایف همه مسئولان است، افزود: باید شبانه روز و به صورت جهادی در راستای اجرای این پروژه مهم گام برداریم.

وی ادامه داد: اکنون قرارگاه امام حسن مجتبی با تمام توان پای کار است تا مشکل تنش آبی در سطح روستاهای بوکان را بر طرف کند.

سرهنگ سعیدی اضافه کرد: برابر برنامه ریزی ها در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد رفع تنش آبی در سطح سه روستای پرجمعیت بوکان خواهیم بود.

در ادامه پیمانکاران و رئیس آبفای بوکان نیز هر کدام به تشریح اقدامات خود در این طرح پرداختند.