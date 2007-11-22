150 هزار کلاس درس در کشور دو نوبته هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مصطفی بور بور ظهر امروز در حاشیه نهمین همایش خیرین مدرسه ساز در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری دولت برای مقاوم سازی و نوسازی 32 هزار مدرسه با 132 کلاس درس، اعتباری بالغ بر یک هزار و 444 میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال آینده ، شش هزار مدرسه جدید ساخته و به مدارس موجود کشور اضافه شود، بیان داشت: امسال دو هزار و 100 مدرسه تخریبی نوسازی شده است که این میزان در سال آینده به سه هزار مدرسه بزرگ چند کلاسه افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: کمک خیرین طی 10 سال گذشته به 19 برابر رسیده است که این رقم در سال گذشته به 320 میلیارد تومان افزایش یافته است.

بور بور ادمه داد: این افزایش آمار، نشان دهنده اهمیت موضوع آموزش و گسترش فضاهای آموزشی در کشور است.

وی از توجه آموزش و پرورش به توسعه فضاهای مقطع پیش دبستانی خبر داد و عنوان کرد: مقاطع سنین پایین تر از حساسیت و اهمیت بالاتری برخوردارند که باید در تامین فضای مناسب برای این مقطع سرمایه گذاری شود تا بهترین و موثرترین بازخورد را داشته باشند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور عنوان کرد: سرمایه گذاری در بهسازی و نوسازی اماکن آموزشی به ویژه مدارس نیازمند عزم ملی و ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه های علمی در کشور است.