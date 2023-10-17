دستگیری ۱۴ خرده فروش مواد مخدر در شهرستان طبس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فاضل مریمی صبح سه شنبه به خبرنگاران از اجرای طرح آرامش در سطح شهرستان طبس خبر داد و گفت: در این طرح ۱۴ نفر خرده فروش و متهم مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی طبس گفت: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر و پاکسازی نقاط آلوده از وجود خرده فروشان مواد مخدر، ماموران انتظامی این طرح را در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشتند.

مریمی با اشاره به اینکه ماموران با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده میدانی مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی کردند؛ تصریح کرد: ماموران با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از پاتوق‌های متهمان، مقدار ۵ کیلو و۵۶۴ گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

وی افزود: همچنین تعداد ۱۴ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس خاطرنشان کرد: پلیس با قدرت در مقابل هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد.

مریمی یادآور شد: انتظار می‌رود مردم عزیز در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.