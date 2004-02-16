" گريشام " دوباره پرفروش شد

به گزارش خبر گزاري " مهر" به نقل از آسوشيتد پرس ، وي در گفت وگويي با آسوشيتد پرس ، درباره هفدهمين كتاب خود گفت : تا كنون بدترين نامه ها درباره اين كتاب ، ازمعلمان بازنشسته ادبيات انگليسي به دستم رسيده است . آنها كتاب را كلمه به كلمه مي خوانند و آن را به چندين قطعه تقسيم مي كنند وبه همراه صفحاتي از ياد داشت هايشان براي من مي فرستند . همزمان با اين گروه برخي ويراستاران كتاب و بعضي از مجلات واقعا زرد هم درباره كتاب من چيزهاي خوبي ننوشته اند .

هدف جان گريشام از نگارش اين رمان اين بوده است كه طيف عامه مردم را به سوي خواندن رمان جلب كند و البته با رقم فروش بيش از يكصد ميليون نسخه تنها در ايالات متحده آمريكا قطعا چنين هدفي حاصل شده است .

البته بعد از گذشت چند هفته به نظر مي رسد كه برخي از نشريات ادبي خشن كم كم با كتاب جديد او به نام «آخرين داور» دوست مي شوند. به طوري كه روزنامه نيويورك تايمز اين هفته با ياد آوري اين نكته كه چطور نيروي مخرب گريشام آغاز شده است ، اثر او را مورد ستايش قرار داد.

البته جان گريشام - اين نويسنده 49 ساله آمريكايي - هيچ اهميتي به اين نوشتارها نمي دهد و مي گويد : من بسياري از نسخ كتاب هايم را با گفته هاي همين منتقدان فروخته ام . درباره اين كتاب هم در واقع فكر مي كنم كه بهترين كتابي است كه تا به حال نوشته ام . اين تنها هدف من در تمام زندگي ام بوده است .

آخرين رمان او بازگشتي است به شهر افسانه اي كلانتون ميس . رمان آخر او كه درباره خبرنگاري جوان است ، در دهه هفتاد ميلادي مي گذرد . اين خبرنگارمي خواهد در شهر كوچك كلانتون ميس هفته اي نامه اي داير كند و دراين مسير ماجراهايي برايش به وجود مي آيد . اين كتاب با شخصيت ها گوناگون و دراماتيك اش واقعا ميليون ها نفر را به سوي خود جذب كرده است .

جان گريشام در آركانزاس آمريكا ديده به جهان گشود و در جنوب اين كشور بزرگ شد . وي ابتدا به سمت فراگيري حقوق رفت و در ايالت خود نماينده شد . در دهه هشتاد تصميم گرفت كه نويسنده شود و رمان بنويسد و البته در اين كار هم موفق شد . رمان " زماني براي كشتن " به عنوان نخستين رمان وي تنها در پنج هزار نسخه به فروش رفت . وي در سال 1991 رمان "راسخ " را نگاشت كه آن هم در يك ميليون نسخه به فروش رفت و اين آغاز موفقيت جدي او بود .



