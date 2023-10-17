به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی پیش از ظهر سه‌شنبه در پنجمین نشست انجمن‌های اسلامی استان فارس که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی ادارات و سازمان‌های استان فارس برگزار شد با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری و فعالیت انجمن‌های اسلامی اظهار داشت: این انجمن از ابتدای انقلاب در دوام و قوام آن نقش داشت و در دفاع مقدس نیز اعضای آن حماسه‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام مجید باباخانی عنوان کرد: در این قبیل تشکل‌ها که پسوند اسلامی نیز دارند باید نگاهمان معطوف به رسالت اولیا و انبیای الهی باشد، رسالت انبیا و اولیای الهی از ابتدا انتقال معانی دینی و مبانی معرفتی و الهی اسلام به بشر بود؛ معانی که با روح بشر سازگار و برای تعالی و رشد ما مقرر شده بودند.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این معانی اما به تنهایی نمی‌توانند منشأ اثر باشند و در بستر فرم‌ها و قالب‌ها است که می‌توانند منتقل و ماندگار شوند و برای مخاطب عام نیز جذابیت داشته باشند.

حجت‌الاسلام باباخانی با بیان مثالی در خصوص عزاداری عاشورا خاطرنشان کرد: ما در تبلیغ معارف دینی و فرهنگی با عموم مردم نیز مواجهیم و باید با فرم‌های متنوع و جذاب و اثرگذار با مخاطب ارتباط بگیریم و به همین علت در عزاداری امام حسین (ع) زنجیرزنی و سینه‌زنی فرم و قالب کار است که باید باشد و برای همه جذاب است اما آن معنا و مفهومی که از امام حسین (ع) دریافت می‌شود سبب اتصال ابدی به اهل بیت می‌شود و باید آن معنا هم منتقل شود، در این مورد ما از طریق فرم به معنا رسیده‌ایم و سینه‌زنی و عزاداری مقدمه شناخت معنا است.

وی افزود: فرم و قالب انعطاف داشته و قابلیت به روزرسانی دارد و متناسب با اقلیم و زیست بوم و سن و … تغییر می‌کند و ما اگر به محتوا مسلط باشیم می‌توانیم به بهترین شیوه فرم را منتقل کنیم و از فرم‌ها بهترین استفاده را کنیم، در این مورد استفاده از فرم‌ها و ابداعاتی چون هنر تئاتر، موسیقی، سرود و رسانه می‌تواند سبب اثرگذاری بیشتر محتوا و معنا بر مخاطب شود.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: مسأله‌ای که اعضای تشکلهای دینی و هیاتی‌ها و مبلغین دین باید رعایت کنند این است که بر محتوا مسلط شده و با معارف دین مأنوس باشند تا بهتر بتوانند آن را درک کرده و منتقل کنند و برای این کار علاوه بر رسیدگی به اعضای تشکل‌ها و هیأت‌ها و مبلغین باید آنها را به معنا و معرفت مسلط کرد.

حجت‌الاسلام باباخانی با بیان اینکه اصالت با معنا است افزود: برخلاف معنا که تقدس ذاتی دارد فرم به خودی خود مقدس نیست اما ارتباطش با معنا به آن تقدس می‌دهد.

وی افزود: رسالت اسلام معطوف به زمان و مکان خاصی نیست و تا زمانی که انسان بر روی کره زمین حیات دارد رسالت اسلام نیز ادامه دارد اما باید ما به عنوان مبلغین معارف دینی تلاش کنیم در انجمن‌های اسلامی و دیگر نهادها و تشکل‌ها متناسب با نیازهای روز، خود را بازتعریف کنیم و از قالب‌های نوین و آشنا به زبان نسل جدید برای انتقال معنا بهره ببریم، خلاءهای فرهنگی را بشناسیم و موازی‌کاری نکنیم؛ دل‌ها را به معانی پیوند داده و ابتکار به خرج بدهیم.

حجت‌الاسلام باباخانی در پایان ضمن اشاره به ابداعات و رویدادهای مثبتی که در استان فارس در حوزه فرهنگ و تبلیغات اسلامی و معرفتی رخ داده افزود: از فارس همیشه انتظار می‌رود که پرچمدار رویدادهای فرهنگی دینی شاخص باشد و حاضرین این مجلس پرچمداران جهاد تبیین هستند و اگر بتوانیم با همین روحیه و رویه و تقویت نقاط مثبت پیش برویم و مبانی دینی را تقویت کنیم، بی شک اشاعه معارف دینی در جامعه، خود به خود سبب قوام خانواده و بهبود کارایی مردم و مسئولیت‌پذیری جامعه و سلامت اجتماعی و پیشرفت عمومی کشور می‌شود.