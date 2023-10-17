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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

رئیس سازمان هیات و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی:

استفاده از قالب‌های نوین برای انتقال معنا/ موازی‌کاری نکنیم

استفاده از قالب‌های نوین برای انتقال معنا/ موازی‌کاری نکنیم

شیراز - رئیس سازمان هیات و تشکل‌های دینی کشور گفت: ما به عنوان پرچمداران جهاد تبیین باید متناسب با نیازهای روز خود را بازتعریف کنیم و از قالب‌های نوین برای انتقال معنا و پیام بهره ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی پیش از ظهر سه‌شنبه در پنجمین نشست انجمن‌های اسلامی استان فارس که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی ادارات و سازمان‌های استان فارس برگزار شد با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری و فعالیت انجمن‌های اسلامی اظهار داشت: این انجمن از ابتدای انقلاب در دوام و قوام آن نقش داشت و در دفاع مقدس نیز اعضای آن حماسه‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام مجید باباخانی عنوان کرد: در این قبیل تشکل‌ها که پسوند اسلامی نیز دارند باید نگاهمان معطوف به رسالت اولیا و انبیای الهی باشد، رسالت انبیا و اولیای الهی از ابتدا انتقال معانی دینی و مبانی معرفتی و الهی اسلام به بشر بود؛ معانی که با روح بشر سازگار و برای تعالی و رشد ما مقرر شده بودند.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این معانی اما به تنهایی نمی‌توانند منشأ اثر باشند و در بستر فرم‌ها و قالب‌ها است که می‌توانند منتقل و ماندگار شوند و برای مخاطب عام نیز جذابیت داشته باشند.

حجت‌الاسلام باباخانی با بیان مثالی در خصوص عزاداری عاشورا خاطرنشان کرد: ما در تبلیغ معارف دینی و فرهنگی با عموم مردم نیز مواجهیم و باید با فرم‌های متنوع و جذاب و اثرگذار با مخاطب ارتباط بگیریم و به همین علت در عزاداری امام حسین (ع) زنجیرزنی و سینه‌زنی فرم و قالب کار است که باید باشد و برای همه جذاب است اما آن معنا و مفهومی که از امام حسین (ع) دریافت می‌شود سبب اتصال ابدی به اهل بیت می‌شود و باید آن معنا هم منتقل شود، در این مورد ما از طریق فرم به معنا رسیده‌ایم و سینه‌زنی و عزاداری مقدمه شناخت معنا است.

وی افزود: فرم و قالب انعطاف داشته و قابلیت به روزرسانی دارد و متناسب با اقلیم و زیست بوم و سن و … تغییر می‌کند و ما اگر به محتوا مسلط باشیم می‌توانیم به بهترین شیوه فرم را منتقل کنیم و از فرم‌ها بهترین استفاده را کنیم، در این مورد استفاده از فرم‌ها و ابداعاتی چون هنر تئاتر، موسیقی، سرود و رسانه می‌تواند سبب اثرگذاری بیشتر محتوا و معنا بر مخاطب شود.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: مسأله‌ای که اعضای تشکلهای دینی و هیاتی‌ها و مبلغین دین باید رعایت کنند این است که بر محتوا مسلط شده و با معارف دین مأنوس باشند تا بهتر بتوانند آن را درک کرده و منتقل کنند و برای این کار علاوه بر رسیدگی به اعضای تشکل‌ها و هیأت‌ها و مبلغین باید آنها را به معنا و معرفت مسلط کرد.

حجت‌الاسلام باباخانی با بیان اینکه اصالت با معنا است افزود: برخلاف معنا که تقدس ذاتی دارد فرم به خودی خود مقدس نیست اما ارتباطش با معنا به آن تقدس می‌دهد.

وی افزود: رسالت اسلام معطوف به زمان و مکان خاصی نیست و تا زمانی که انسان بر روی کره زمین حیات دارد رسالت اسلام نیز ادامه دارد اما باید ما به عنوان مبلغین معارف دینی تلاش کنیم در انجمن‌های اسلامی و دیگر نهادها و تشکل‌ها متناسب با نیازهای روز، خود را بازتعریف کنیم و از قالب‌های نوین و آشنا به زبان نسل جدید برای انتقال معنا بهره ببریم، خلاءهای فرهنگی را بشناسیم و موازی‌کاری نکنیم؛ دل‌ها را به معانی پیوند داده و ابتکار به خرج بدهیم.

حجت‌الاسلام باباخانی در پایان ضمن اشاره به ابداعات و رویدادهای مثبتی که در استان فارس در حوزه فرهنگ و تبلیغات اسلامی و معرفتی رخ داده افزود: از فارس همیشه انتظار می‌رود که پرچمدار رویدادهای فرهنگی دینی شاخص باشد و حاضرین این مجلس پرچمداران جهاد تبیین هستند و اگر بتوانیم با همین روحیه و رویه و تقویت نقاط مثبت پیش برویم و مبانی دینی را تقویت کنیم، بی شک اشاعه معارف دینی در جامعه، خود به خود سبب قوام خانواده و بهبود کارایی مردم و مسئولیت‌پذیری جامعه و سلامت اجتماعی و پیشرفت عمومی کشور می‌شود.

کد مطلب 5914016

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