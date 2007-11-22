معماری دانشگاه علوم و صنعت خراسان با هویت اسلامی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رازقی ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی دانشگاه صنعت و معدن خراسان در شهر جدید گلبهار افزود: معماری با هویت اسلامی و ایرانی یکی از مهمترین اصولی است که متاسفانه در بیشتر پروژه های عمرانی ما یافت نمی شود.

وی با اشاره به این که این دانشگاه در زمینی به مساحت 150 هکتار در گلبهار ساخته خواهد شد، سنجش محلی پروژه را یکی از مراحل اساسی و اصلی خودکار معرفی کرد.

رازقی اظهار داشت: با توجه به اینکه سقف اعتبارات ملی جهت ایجاد دانشگاه ها و مراکز آموزشی مشخص است خوشبختانه استانداری خراسان رضوی قول احداث سه دانشگاه را از محل اعتبارات خود به وزارت علوم داده است.

وی همچنین حضور مسئولان در استانها و شهرهای کشور جهت بررسی مشکلات از نزدیک را از ثمرات دولت جدید معرفی کرد.

رازقی یادآور شد: سیاست وزارت علوم این است که در علم و تحقیقات توسعه لازم بر اساس سند چشم انداز به وفور یافت شود و ما باید در تمامی زمینه ها در منطقه اول باشیم.