به گزارش خبرنگار مهر نشست تبیینی نخبگانی با موضوع نقد و بررسی لایحه حجاب روی میز شورای نگهبان امروز با حضور اساتید مخالف و موافق لایحه برگزار شد.

در این نشست مهدی توکلی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مطهری، جواد جاویدنیا، متخصص فقه و مبانی حقوق اسلامی و معاون سابق دادستان کل کشور همچنین ابوذر منتظر القائم، امین سپیددوست فعالان فرهنگی نیز در این مراسم حضور داشتند.

ابوذر منتظر القائم در این مراسم با اشاره به ضرورت این موضوع گفت: دغدغه‌مندان و متدین نسبت به احکام شریعت توجه دارند و بعد انقلاب به این مسئله توجه شده است ولی به تدریج بی‌توجهی به این موضوع زیاد شده است.

این حقوقدان گفت: دشمن با نفوذ در دانشگاه و…تلاش کرده که اقداماتی در جهت بی‌توجهی به این دغدغه انجام دهد از طرفی در دوران گذشته اتفاقاتی افتاد و یکی از رؤسای جمهور مواضعی در مورد حجاب اعلام کردند که ما پیش خودمان می‌گفتیم انشاالله دارد دروغ می‌گوید نگاه آن رئیس جمهور در حوزه فرهنگ نگاه انحرافی بود و بزرگترین معضل نظام در حوزه‌های فرهنگی در دوره وی شکل گرفت.

وی بیان داشت: حرمت شکنی از فرامین رهبری در شورای عالی فضای مجازی توسط آن فرد انجام شد از جمله این موارد مخالفت با گشت ارشاد بود و همان زمان کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم انتظامی مجبور به دفاع از پلیس شدند و گفتند که پلیس بدون توجه به لجن پراکنی‌ها برنامه‌های خود را به پیش ببرد.

وی به موضوع حجاب در دوران ریاست جمهوری آیت الله رئیسی اشاره کرد و گفت: در این دوران با توجه به اتفاقات پیش آمده، تهیه لایحه عفاف و حجاب مطرح شد که قوه قضائیه در این زمینه اقداماتی انجام داد ولی انتقاداتی به این لایحه مطرح بود. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه‌ای که ۹ ماده بود تهیه شد که با واکنش متدینین در جامعه مواجه شد چرا که متنی که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود قسمت‌هایی از جرم‌ها را جرم زدایی کرده بودند و حتی جرم را به مسئله تخلف تعدیل کردند.

این کارشناس مسائل فرهنگی بیان داشت: سرانجام مجلس طرح دو فوریتی را اعلام وصول کرد ولی یک فوریت آن تصویب شد تا کمیسیون‌های مربوطه آن را ویرایش کنند و این لایحه برای آن ۳۰ ماده تهیه شد و پس از آن دوباره موجی از انتقادات به لایحه وارد بود همان زمان، آقای بانکی پور نماینده مجلس گفتند که نیروهای انقلابی باید اجازه دهند که کلیات تصویب شود و بعد انشاالله جزئیات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

منتظر القائم بیان داشت: ما گفتیم که لایحه نیاز به اصلاح دارد و اشکالات به حدی بود که بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد ویرایشی وارد شد ولی آقای بانکی پور دوباره ورود کردند و قرار شد بررسی‌ها در کمیسیون‌ها انجام شود در نهایت مجدداً ویرایش‌هایی انجام گرفت و از یک سطحی به بعد کمیسیون‌ها حاضر نبودند به صورت شفاف حتی به نخبگان و لایه‌های حاکمیت توضیح دهند و فضای غیر قابل توجیهی شکل گرفت و سرانجام متن وحشتناکی در ۲۵ مرداد نهایی می‌شود و آقای غضنفرآبادی نماینده مجلس اعلام خاتمه مذاکرات می‌کند و به شورای نگهبان لایحه ارسال شد ولی بعداً دوباره اعلام می‌شود که در حال بررسی لایحه هستیم.

وی اظهارداشت: مدتی این قضیه مسکوت ماند و رسانه‌ای نشد و ناگهان ۲۹ شهریور متوجه شدیم در صحن مجلس این موضوع به رأی گیری گذاشته شده است و نمایندگان گفتند این همان متنی است که ۲۱ شهریور جمع‌بندی در مورد نهایی شدن آن صورت گرفته است. سرانجام دیدیم که این لایحه ۷۲ ماده دارد ولی در آن متن نوشته بودند که اجرای آزمایشی ۵ ساله است با نمایندگان تماس گرفتیم و آنها گفتند این لایحه با آنچه در صحن دارد بررسی می‌شود متفاوت است.

وی بیان داشت: علی رغم این موضوع هیچ فردی در فضای رسانه‌ای این مسئله را مطرح نکرد و فقط خانم لاجوردی این مسئله را رسانه‌ای کردند و پس از آن هم آقای خضریان به آن اشاره داشت و آقای جلیل محبی نیز به این قضیه ورود کردند و خواستند که توجیه کنند که وضعیت بدتر شد در نهایت متن ۷۱ ماده‌ای با اجرای آزمایشی سه ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.