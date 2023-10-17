به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان همدان در مراسم افتتاح خوابگاه دانشجویی ریحانه دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: هفتصد کودک بی‌گناه توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی در روزهای اخیر به شهادت رسیدند. هیچ قانون بشری و الهی اجازه قتل عام کودکان را نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: حتی در تاریخ مغول هم این حجم از کودک‌کشی وجود نداشته است.

امام جمعه همدان ادامه داد: از مشکلاتی که باعث عقیم ماندن فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی شده، نبود زیر ساخت‌های مناسب در مراکز آموزشی و فرهنگی است.

او گفت: یکی از اتفاقات خوب در عرصه زیر ساخت‌ها، احداث خوابگاه‌های دانشجویی است. متأسفانه برخی از خوابگاه‌های دانشجویی شرایط مناسبی ندارند و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

آیت الله شعبانی اظهار کرد: دسترسی به خوابگاه مناسب و دارا بودن حداقل امکانات رفاهی یکی از نیازهای مهم دانشجویان است.