به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پژواک بیست هزار هرتزی صفر دسی بل» نوشته جمعی از نویسندگان به تازگی توسط انتشارات نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این مجموعه نمایشی از تجربیات تازه و دریچه‌های جدید از تفکر و بیان داستانی آن توسط نسل جوان این روزهای ایران است.

فرزانه عالی، مریم سراجیان، زهرا سادات موسوی جزی، آذر نورانی، فائزه جوان، پارمیدا محمدی، زهرا زردکوهی، ثنا گمینی، فاطمه امامی، زینب قاسمی میمند، فائزه میراسکندری، محدثه گروهی و فاطمه قزوینی نویسندگانی هستند که در این مجموعه آثاری از آنها منتشر شده است و این آثار را می‌توان در زمره تازه‌ترین و جدی‌ترین تجربیات آنها در داستان‌نویسی و پردازش داستانی واحه‌های فکری آنها دانست.

یکی از کارکردهای داستان‌های این مجموعه را باید خلق زاویه دیدی تازه برای پردازش سوژه‌ها و کشف و نمایش دنیاهای تازه برای روبرو کردن مخاطبان با آن دانست.

نکته دیگر درباره این مجموعه زبان داستان‌هاست که سعی کرده ساده، روان و به دور از عبارات استعاری و محاوره‌ای باشد. همچنین نویسندگان در این داستان‌ها سعی داشته‌اند مخاطب را با سبک فکری و تفکر خود همسو کنند. در کنار این مساله در تمامی داستان‌های این مجموعه می‌توان نمونه‌ای از رئالیسم را نیز ردیابی کرد؛ رئالیسمی که هدف از کاربرد آن ایجاد نوعی واقع‌گرایی و اطمینان از تأثیرگذاری در مخاطب است.