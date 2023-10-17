تزریق واکسن مؤثرترین راه پیشگیری از عوارض و خطرات آنفلوانزا است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی‌فرد ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بیماری آنفلوانزا یک بیماری تنفسی حاد واگیردار با منشأ ویروسی است که ویروس آن گونه‌های متعددی دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: بیماری آنفلوانزا در تمامی طول سال رخ می‌دهد اما معمولاً بیشترین زمان فعالیت آن در ماه‌های سرد سال و اوج آن در زمستان است.

وی با اشاره به زمان تزریق واکسن آنفلوانزا افزود: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا ابتدای شهریور تا آخر مهر است اما اگر به هر دلیلی واکسیناسیون در فاصله زمانی یادشده تلقیح نشد در اولین فرصت ممکن بایستی انجام شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: اثربخشی واکسن آنفلوانزا بسته به عوامل مختلفی مانند سن و سلامت گیرنده واکسن، فصل، نوع ویروس و مطابقت آنتی‌ژنی با ویروس در گردش، به‌طور متوسط ۴۰ تا ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود.

وی ادامه داد: واکسیناسیون در برابر آنفلوانزا به‌طور مؤثری از بروز بیماری شدید و عوارض آن، مراجعات سرپایی و میزان بستری شدن در بیمارستان به علت بیماری آنفلوانزا جلوگیری می‌کند.

کاهش ۳۱ درصدی خطر مرگ ناشی از آنفلوانزا با تزریق واکسن

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان کرد: تزریق واکسن آنفلوانزا در بالغین خطر مرگ ناشی از آنفلوانزا را حدود ۳۱ درصد کاهش داده و خطر بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه را بین ۶۰ تا ۸۲ درصد کاهش می‌دهد.

برجوئی‌فرد با اشاره به‌ضرورت انجام واکسیناسیون آنفلوانزا به گروه‌های هدف تصریح کرد: واکسیناسیون سالانه آنفلوانزا امروزه برای تمام افراد بالای ۶ ماه سن توصیه می‌شود و چند گروه در اولویت اول برای دریافت این واکسن قرار دارند.

وی گروه‌های هدف برای دریافت واکسن آنفلوانزا را چنین عنوان کرد: شاغلین در بخش‌های بیمارستان، آزمایشگاه‌های تشخیصی و تحقیقاتی، کارکنان شاغل در درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشجویان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی که در فصول سرد سال (از مهرماه به بعد) وارد بخش‌های بیمارستانی می‌شوند، کارکنان شاغل در نظام بهداشتی کشور شاغل در واحدهای تحت پوشش شامل خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت، تسهیلات زایمانی، مراکز جامع خدمات سلامت، ستادهای شهرستان و استان، کارکنان شاغل در پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵٫)، کارکنان مستقر در پایگاه‌ها و مراکز مراقبت بهداشتی مرزی، بیمارانی که به هر علتی دچار ضعف سیستم ایمنی هستند و زنان باردار و مادران تا ۲ هفته پس از زایمان ازجمله گروه‌های در اولویت برای دریافت واکسن آنفلوانزا هستند.

دریافت واکسن آنفلوانزا برای مادران باردار اولویت ویژه‌ای دارد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: با توجه به اینکه آنفلوانزا در خانم‌های باردار با خطرات زیادی همراه است، لذا انجام واکسیناسیون برای خانم‌های باردار تا ۲ هفته بعد از زایمان نیز در اولویت بالایی قرار دارد.

وی عنوان کرد: دریافت واکسن آنفلوانزا به‌ویژه مادران باردار با بیماری زمینه‌ای مانند دیابت، فشارخون بیماری‌های قلبی عروقی در هر سن بارداری و همچنین مادران باردار در سه‌ماهه سوم بارداری بسیار ضروری است.

برجوئی‌فرد خاطرنشان کرد: زنان باردار متقاضی انجام واکسیناسیون می‌توانند جهت دریافت واکسن آنفلوانزا به مراکز بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند و انجام واکسیناسیون برای سایر گروه‌های در معرض خطر مشمول دریافت واکسن آنفلوانزا از سوی مرکز بهداشت شهرستان اطلاع‌رسانی خواهد شد.