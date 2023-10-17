به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی محمدی پیش از ظهر سه‌شنبه در شورای اداری شهرستان اردل اظهار کرد: همدلی خوبی بین مردم شهرستان اردل برقرار شده است.

وی تصریح کرد: دولت نشان داده که حرکتی پرشتاب را در شهرستان اردل آغاز کرده است و ما توقع داریم به آن سرعت بخشیده شود.

امام جمعه اردل با بیان اینکه امام جمعه زبان گویای مردم در مقابل مسئولین است افزود: اگر کاری روی زمین بماند یاس و ناامیدی به همراه دارد.

محمدی ام‌المصائب شهرستان اردل را مشکلات راه و جاده عنوان کرد و بیان داشت: وقتی سرمایه‌گذار وارد این شهرستان می‌شود، نبود جاده را می‌بینید و این می‌شود که ما در اینجا صنعت نداریم، گردشگران را نیز همین موضوع فراری می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: همواره این موضوع مطرح می‌شود که گورمیزه که اردل را به دوپلان و خوزستان متصل می‌کند، از سال ۷۸ کلید خورده است و در این دولت تونل‌ها طی اقدامی جهادی بازگشایی شد اما متأسفانه دوباره بسته شد.

محمدی اضافه کرد: عزم جدی برای اتمام این مسیرها نیاز است، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نوجوان ۱۳ تا ۱۷ سال در شهرستان اردل حضور دارد.

امام جمعه شهرستان اردل بیان داشت: یک عقب‌ماندگی چندین ساله در شهرستان اردل مشهود است، ما توقع نداریم این مشکلات یک شبه حل شود اما با برنامه‌ریزی چند ساله قابل حل هستند.

محمدی ادامه داد: شرق شهرستان اردل باید به خوزستان متصل شود، اما در حوزه کشاورزی، کشاورزان ما با وجود تخصیص آب همچنان مشکل دارند چراکه مسئولان مشکل برق را مطرح می‌کنند.

وی بیان داشت: ۶۰ میلیارد تومان در پروژه تولید برق پاک در اردل هزینه شده، اما تعطیل است، چراکه با گذشت هفت سال، کسی موضوع را پیگیری نکرده.

محمدی با اشاره به اینکه تنها اداره‌ای که در این شهرستان تعطیل است میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، اذعان داشت: کارهای بسیار کوچکی در این حوزه انجام می‌شود، گلایه‌های ما نافی زحماتی که کشیده می‌شود نیست، طی دو سال گذشته به اندازه چندین سال کار شده اما به اردل نباید همچون سایر نقاط استان نگاه کرد.

امام جمعه اردل با اشاره به اینکه پروژه بیمارستان اردل دو بار کلنگ زده شده است و مردم این موضوع را پای نظام می‌گذارند تاکید کرد: وعده و عیدها اعتماد مردم را کاهش می‌دهد و ما شاهد بیشترین مهاجرت در این شهرستان خواهیم بود.

محمدی ادامه داد: نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری بارها بر نمایش واقعیات توسط مسئولین تاکید کردند، اما باید این عقب‌ماندگی‌ها هم دیده شوند.

وی ادامه داد: جذب اعتبارات در شهرستان اردل طی دو سال به شدت پایین‌تر از میانگین کل استان است.

امام جمعه اردل گفت: پیشنهاد می‌شود از طرح پیوند نوجوانان با مسجد و مدرسه در شهرستان اردل حمایت شود، حدود یک هزار نفر در طرح نوجوانان پیشرو ثبت‌نام کردند و نیازمند کمک برنامه و بودجه هستیم.