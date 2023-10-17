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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

با مصوبه مجلس؛

وزارت بهداشت مکلف به اجرایی کردن پزشک خانوار در سراسر کشور شد

وزارت بهداشت مکلف به اجرایی کردن پزشک خانوار در سراسر کشور شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۵ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۷۰ این لایحه را تصویب کردند.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های حرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید.

همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق های تعیین شده در برنامه برای توسعه کمی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست های کلی سلامت اقدام لازم قانونی نماید.

کد مطلب 5914105
زهرا علیدادی

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