تولید مجموعه "مولانا" به سال آینده موکول شد

محمد سرافراز درباره بودجه اختصاص یافته به رسانه ملی برای سال آینده به خبرنگار مهر گفت: "اگر بودجه‌ای مناسب نداشته باشیم، مسلماً در قالب‌های برنامه‌سازی مثل فیلم و سریال، انیمیشن، مستند و ... دست ما بسته می‌شود. به همین دلیل مجبوریم از کمیت یا کیفیت کم کنیم، حتی تولید برخی کارهای داستانی را متوقف یا کند کرده‌ایم."

وی در ادامه افزود: "ریتم تولید مجموعه تلویزیونی "مولانا" به کارگردانی شهرام اسدی که نیاز به بودجه قابل توجه دارد کند شده است. متاسفانه امسال نمی‌توانیم هزینه تولید این مجموعه را تامین کنیم و به همین دلیل ساخت آن را به سال آینده موکول کردیم. فیلمنامه اولیه پروژه نوشته شده و اسدی آن را بازنویسی می‌‌کند. تولیدات داستانی شبکه سحر هم با کندی انجام می‌شود."

سرافراز درباره تمهیدات اندیشیده شده برای تولید "مولانا" با توجه به مشکلات مجموعه تاریخی "جابر بن حیان" گفت: "معتقدم هر کار که انجام می‌شود، بهتر از آن هم ساخته خواهد شد. "جابر بن حیان" از بعضی جهات استثنایی بود و بیش از 80 درصد مخاطب و 85 درصد رضایتمندی داشت. ضمن اینکه ضعف هم داشت و می‌توانست بهتر باشد. "مولانا" با یک تیم حرفه‌ای کار می‌شود."

معاون برون‌مرزی ادامه داد: "ساخت مجموعه "مولانا" نیاز به بودجه خاص هم دارد و با بودجه‌های معمولی نمی‌توان آن را ساخت. تا زمانی که بودجه قطعی نشود این کار هم تولید نمی‌شود. در واقع کارهای خاص بودجه‌های خاص هم می‌خواهد. در این مدت هم سعی می‌کنیم تولیدات دیگری انجام دهیم."

مدیر شبکه پرس تی وی درباره افزایش بودجه این شبکه خبری نیز گفت: "بودجه بی بی سی ورلد 500 میلیون پوند در سال و از کل بودجه صدا و سیما هم بیشتر است. شبکه بی بی سی دو خبرنگار ما را جذب کرد که البته یکی از آنها با ترفندی خارج شد. بنابراین باید بودجه مناسب به این شبکه تعلق بگیرد و آن را در حد بین‌المللی ببینیم."