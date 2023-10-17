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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

معاون اجرایی رئیس جمهور عنوان کرد؛

تخصیص ۵۵ هزار میلیارد ریال از مصوبات سفر ریاست جمهوری به کردستان

تخصیص ۵۵ هزار میلیارد ریال از مصوبات سفر ریاست جمهوری به کردستان

سنندج- معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: امروز بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مصوبات سفر قبلی رئیس جمهور به استان تأمین اعتبار شده و در اختیار استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از بازارچه سیف سقز اظهار داشت: هدف از سفر پیگیری دستورات و مصوبات ریاست جمهور در رابطه با پروژه‌ها، فعالیت‌ها و سیاست‌ها و اقدامات دولت در کردستان است.

وی افزود: در شهرستان سقز تصمیمات و اقدامات مهمی در دستور کار قرار گرفت که به لطف خدا همه آنها به نقطه بسیار خوبی رسیده‌اند.

وی به بازدیدهای انجام شده اشاره کرد و بیان داشت: در ابتدا از سد و خطوط انتقال چراغ‌ویس بازدید صورت گرفت که این پروژه از سال ۸۲ آغاز به کار کرده و تا حدودی هم اجرایی شده بود اما به صورت ناقص در مدار قرار گرفته بود.

منصوری تاکید کرد: با دستور رئیس جمهور و پیگیری‌های وزارت نیرو امروز هم سد، هم تصفیه‌خانه و هم خطوط انتقال برای شهر سقز به صورت کامل به بهره‌برداری رسیده و در مدار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: آب این سد جز بهترین آب‌های نه فقط استان بلکه کشور است و از نظر ic و کیفیت یک آب ممتاز در اختیار مردم این خطه قرار گرفته است و در جریان سفر رئیس جمهور به استان کردستان این پروژه نیز با حضور نمایندگان دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون اجرایی رئیس جمهور به گذرگاه سیف نیز اشاره کرد و گفت: گذرگاه سیف که در نقطه صفر مرزی سقز قرار دارد از مطالبات جدی مردم این منطقه به‌ویژه عزیزانی که ارتزاق و معیشت آنها به این حوزه گره خورده، است. رئیس جمهور دستور صریح و شفافی در مورد این موضوع داشتند، ملاحظاتی در برخی از نهادهای امنیتی و انتظامی در رابطه با شیوه بازگشایی این مرز داشتند که هم دستورات رئیس جمهور حتماً اجرایی می‌شود و هم ملاحظات مذکور رعایت خواهد شد.

وی تاکید کرد: جلسه مقدماتی موضوع چند روز گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و در همین هفته جلسه نهایی منعقد می‌شود و سعی می‌کنیم در اسرع وقت این گره‌گشایی در منطقه که گره در اقتصاد و معیشت مردم انداخته بود، انجام شود.

وی به فرودگاه سقز نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از وعده‌های رئیس جمهور در کردستان پروژه فرودگاه سقز است که طی بازدید صورت گرفته زیرساخت‌های لازم تقریباً کامل فراهم شده است.

وی تصریح کرد: سالن ترانزنیت، برج مراقبت، مجموعه باند، آماده‌سازی محیطی و محوطه‌سازی در حال انجام است و انشاالله ظرف دو هفته آینده نهایی خواهد شد و مردم عزیز طی هفته‌های پیش‌رو از آن بهره خواهند برد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در هفته‌های گذشته به منظور صحت‌سنجی به سه پرواز موفق به صورت آزمایشی اجرا و عملیاتی شده است.

منصوری همچنین به پروژه مهم راه آهن سنندج-همدان اشاره کرد و ابراز داشت: از دیگر پروژه‌های مهم استانی که امروز بازدید خواهیم داشت پروژه راه‌آهن سنندج - همدان است و مستحضر هستید که این پروژه یک پروژه ملی و راهبردی برای کل کشور است و برای استان نیز اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.

وی عنوان کرد: این کریدور مهم و محور ترانزیتی که تا به امروز تا سنندج نهایی شده و باید تا مرز باشماق امتداد داشته باشد از وعده‌های رئیس جمهور بود که ان‌شاءالله به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

منصوری از تأمین اعتبار این پروژه خبر داد و اظهار داشت: تأمین اعتبار بسیار خوبی برای این پروژه در دولت انجام شده تا هرچه سریع‌تر این مطالبه قدیمی و بحق مردم کردستان به اتمام برسد.

منصوری تاکید کرد: از مجموع دستورات و تدابیر ریاست جمهور در سفرهای استانی خود در سال‌های گذشته به کردستان داشته‌اند بخش زیادی از پروژه‌ها اجرایی و تأمین اعتبار قابل توجهی صورت گرفته است.

کد مطلب 5914169

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