محدودیت ترافیکی در راه های مازندران اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه تا صبح شنبه آینده در راه‌های استان اعمال می‌شود و تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه جاری تا ساعت هفت صبح روز شنبه ۲۹ مهر ماه از محورهای کرج چالوس، هراز و فیروزکوه و بالعکس ممنوع است و تنها تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

در محور کندوان، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه ۲۶ مهرماه جاری از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران ممنوع است و در صورت اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از میدان امیرکبیر کرج و آزاد راه تهران شمال به سمت مرزن آباد به‌صورت یکطرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای جمعه ۲۸ مهرماه جاری از کرج و ابتدای آزاد راه تهران شمال به سمت مرزن آباد ممنوع است و در صورت اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه است.

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

همچنین در محور هراز: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز جمعه مورخ ۲۸ مهرماه جاری در صورت سنگین بودن بار ترافیکی از شمال به جنوب به صورت یکطرفه خواهد بود.

تردد تمام تریلرها، کامیون و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه ۲۶ مهرماه جاری و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۲۷ و ۲۸ ماه جاری از محور هراز ممنوع است.

اجرای محدودیت‌های یاد شده، منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها، هرگونه تغییر در ساعت و با نحوه اجرا دور از انتظار نیست.