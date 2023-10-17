به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در همایش وقف، بقاع متبرکه و امنیت که به منظور بررسی ابعاد صیانت و حفاظت از اراضی موقوفات و امنیت بقاع متبرکه در هتل بزرگ ارم برگزار شد اظهار داشت: پیروزهای اخیر امت اسلامی بسیار درخشان است به گونه‌ای که چهره جدیدی از مقاومت در این پیروزی نشان داده شد.

وی افزود: از سوی دیگر نیز خباثت دشمنان و نادیده گرفته شدن ارزش‌های اسلامی و همچنین ضعف دشمن و قدرت‌های استکباری به نمایش گذاشته شد. همه این مسائل در مقاومت مردمی قابل نمایش است.

وزیر کشور بیان کرد: در انعکاس‌هایی که از مردم فلسطین صورت می‌گیرد مقاومت فلسطینی‌ها مورد توجه است اینکه مردم ایستاده اند و رزمندگان مقتدرانه مقابله می‌کنند. امروز آمریکایی‌ها ناوگان برای حمایت از صهیونیست‌ها آورده‌اند! آیا چیزی بدتر از این هم هست که رژیمی که ادعا می‌کند چهارمین ارتش برتر دنیا است امروز نیازمند ناو و کمک نظامی آمریکا است؟ آیا این نشان از فروپاشی این رژیم منحوس نیست؟ بله این همان آینده‌ای هست که رهبر بارها در پیش بینی‌ها اعلام کردند.

وحیدی ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی نگران است که مقاومت و سید حسن نصرالله چه تصمیمی می‌خواهند بگیرند! آمریکایی‌ها نگرانند که حماس چه تصمیمی خواهد گرفت! این نشان از آن دارد که قدرت منطقه در دست مقاومت است و این معادلاتی است که امروز جریان دارد. البته برای پیروزی فلسطین مقاومت هزینه داده و اساساً پیروزی بدون هزینه نمی‌شود مهم این است که استوار ایستاده‌اند و وجدان مردم در دنیا دارد بیدار می‌شود.

وی در بخش دیگر با موضوع وقف اظهار داشت: وقف در ذات خود امر ارزشی و اقتصادی مهمی است. حفظ عین مال و استفاده از سود آن مد نظر است. در بسیاری از مواقع انسان دغدغه دارد که سرمایه اش از دست نرود و عین مال حفظ شود. وقف چنین است که عین حفظ و از سود آن در راه خیر بهره برده می‌شود.

وزیر کشور با بیان اینکه وقف می‌تواند گستره وسیعی از اقتصاد را شامل شود و ترویج این مفهوم کارساز است گفت: در طول زمان متأسفانه نسبت به این موضوع آن طور که باید توجه نشده از این رو در طول زمان با کاهش واقفان مواجه بوده‌ایم در حالی که در گذشته زمین‌های بسیاری وقف می‌شد.

وحیدی با بیان اینکه سازمان اوقاف علاوه بر پرداختن به مسائل ارزشی در حوزه مسائل اقتصادی نیز ایفای نقش می‌کند ابراز کرد: لازم به تاکید است هرچه برای مردم روشنگری شود علاقه به وقف در میان مردم بیشتر می‌شود و این حوزه توسعه می‌یابد. توسعه فناوری و کشاورزی و … با کارکرد وقف تطبیق دارد و با نگاه سنتی و اجاره دادن فاصله دارد این نقش اقتصادی خیلی ارزشمند است.

وی در بحث ارزشی وقف اظهار داشت: امامزادگان گنج‌های آخرالزمانی هستند ما با آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم که ناشی از تمدن منحط غرب است از این رو باید جایگاه امن پیدا کنیم و بقاع متبرکه چنین جایگاهی دارند و لازم است از مردم بخواهیم با مراجعه به این مراکز نسبت به رفع مشکلات و تسکین آلام خود اقدام کنند. حضور در امامزادگان در تحکیم باور دینی مردم و ساخت محیط و فضاسازی اثرگذار است و می‌تواند محل توسعه شهر باشد.

وزیر کشور ادامه داد: توسعه فضای بقاع و امامزادگان امروز بیش از همیشه باید مورد توجه قرار گیرد چون این اماکن پناهگاهی برای مردم است. برای هر بقعه باید طرح امنیتی وجود داشت باشد و در این زمینه آموزش‌های لازم صورت بپذیرد. در برخی مناطق به توسعه شهری نیاز داریم که می‌توان توسعه شهری را بر مبنا و محور بقاع انجام داد.