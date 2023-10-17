مجوز ایجاد پلاتو در شهر آبپخش صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تئاتر آب‌پخش در بخش نیروی انسانی از توانایی‌های بالقوه‌ای برخوردار است و به واسطه حضور هنرمندان برجسته ای که دارد توانسته در استان بوشهر آوازه‌ای به پا کند.

افروغ افزود: آب‌پخش پتانسیل بالایی در هنر نمایش دارد که باید به آن بها داده شود.

عبدالحسین شریفی مسئول اداره ارشاد اسلامی آبپخش با ذکر کمبودها اظهار داشت: نداشتن تجهیزات لازم از قبیل رایانه، خط تلفن، تعمیر و بازسازی درب اتاق سالن نمایش، تعمیر و تعویض پرده نمایش تعویض لامپ‌ها و نور موضعی سالن نمایش، نبود سیستم صوت و باند کمبود میز و صندلی برای کلاس ۲ عدد کولر ایستاده برای سالن نبود برق کافی در ساختمان نمایش و.... از جمله کمبودهای است که برای معاون وزیر بیان شد.