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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر:

مجوز ایجاد پلاتو در شهر آبپخش صادر شد

مجوز ایجاد پلاتو در شهر آبپخش صادر شد

بوشهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: پس از انجام پیگیری‌های فراوان سرانجام مجوز احداث پلاتو برای شهر آبپخش صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تئاتر آب‌پخش در بخش نیروی انسانی از توانایی‌های بالقوه‌ای برخوردار است و به واسطه حضور هنرمندان برجسته ای که دارد توانسته در استان بوشهر آوازه‌ای به پا کند.

افروغ افزود: آب‌پخش پتانسیل بالایی در هنر نمایش دارد که باید به آن بها داده شود.

مجوز ایجاد پلاتو در شهر آبپخش صادر شد

عبدالحسین شریفی مسئول اداره ارشاد اسلامی آبپخش با ذکر کمبودها اظهار داشت: نداشتن تجهیزات لازم از قبیل رایانه، خط تلفن، تعمیر و بازسازی درب اتاق سالن نمایش، تعمیر و تعویض پرده نمایش تعویض لامپ‌ها و نور موضعی سالن نمایش، نبود سیستم صوت و باند کمبود میز و صندلی برای کلاس ۲ عدد کولر ایستاده برای سالن نبود برق کافی در ساختمان نمایش و.... از جمله کمبودهای است که برای معاون وزیر بیان شد.

کد مطلب 5914194

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