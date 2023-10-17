توقیف سمند با ۷۸ کیلوگرم مواد مخدر در البرز

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات مشترک اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌های فردیس و نظرآباد مشخص شد یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار مواد مخدر مقدار قابل توجهی تریاک را از یکی از استان‌های غربی کشور بارگیری کرده و به وسیله یک دستگاه خودروی سمند در حال انتقال آن به شهرستان فردیس است.

وی افزود: پس از ردزنی خودرو حامل مواد مخدر از مبدا تا مقصد، در یک عملیات مشترک خودرو مورد نظر در شهر فردیس توقیف و دو نفر در این عملیات دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: در بازرسی از خودرو متهمان ۷۸ کیلوگرم تریاک کشف و پس از تشکیل پرونده به همراه متهمان به مرجع قضایی تحویل شد.

سرهنگ نادربیگی در پایان با بیان اینکه پلیس با برخورد با سر شبکه‌های توزیع مواد مخدر قصد مبارزه با این بلای خانمان سوز را دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند در این مسیر یاریگر پلیس بوده و اخبار و اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ در اختیار مأموران بگذارند.