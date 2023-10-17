پیکر مرحوم «سید جعفر ماهرخسار» در حرم مطهر رضوی آرام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم حجت‌الاسلام سید جعفر ماهرخسار از ذاکران مشهور اهل‌بیت (ع) در مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) امروز سه شنبه با حضور پر شور مردم ولایتمدار مشهد، خادمان بارگاه ملکوتی رضوی و زائران و مجاوران از مقابل مهدیه مشهد به سمت حرم مطهر رضوی برگزار شد و از ورودی باب الرضا (ع) با استقبال خادمان بارگاه ملکوتی رضوی وارد قطعه‌ای از بهشت شد.

پس از ورود پیکر این پیرغلام اهل بیت (ع) به آستان نورانی شمس الشموس مراسم اقامه نماز میت توسط آیت‌الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در صحن کوثر حرم مطهر انجام شد و سپس پیکر این مداح و ذاکر دلداده به امام رضا (ع) در صحن آزادی حرم مطهر رضوی آرام گرفت.

گفتنی است؛ حجت‌الاسلام سید جعفر ماهرخسار روز گذشته ۲۴ مهر ماه پس از گذشت یک دوره بیماری در بیمارستان رضوی مشهد دار فانی را وداع گفت.