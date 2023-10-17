بیش از ۵ هزار انجمن اولیا و مربیان در مدارس کرمان فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، رضا رضایی در جلسه برگزاری مراسم هفته انجمن اولیا و مربیان استان خاطرنشان کرد: اهمیت، جایگاه و نقش والدین و خانواده‌ها در دستگاه تعلیم و تربیت بر کسی پوشیده نیست و این مهم در این جمله خلاصه می‌شود که والدین، شریک آموزشی، پرورشی و اقتصادی آموزش و پرورش هستند پس باید هر یک از شرکا به وظایف قانونی خود به موقع و به بهترین نحو عمل کنند تا خروجی دستگاه تعلیم و تربیت فردی در تراز جمهوری اسلامی ایران باشد.

رضایی گفت: پیشنهاد می‌شود به منظور ایجاد انگیزه و رقابت بین انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس هر سال یک درصد از انجمن‌های برتر مدارس به عنوان انجمن ممتاز بر اساس شاخص‌های ابلاغی وزارت انتخاب و توسط وزیر تجلیل شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه یکی از مهمترین فعالیت‌های اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش خانواده است، اظهار داشت: آموزش خانواده با شعار "مدرس توانمند، زمان مناسب و مکان مناسب"، جذب مدرس جدید و توانمند از طریق برگزاری آزمون و انجام مصاحبه ویژه مناطق کمتر توسعه یافته، اعزام مدرس توانمند از مرکز استان کرمان به مناطق محروم جنوب استان با پرداخت هزینه‌ها از سوی این اداره کل، ایجاد رقابت برای حضور پدران در جلسات آموزش خانواده، برگزاری جلسه در خارج از وقت اداری به منظور حضور حداکثری پدران و لحاظ کردن امتیاز برای فرزندانی که پدر و مادرشان هر دو در جلسات آموزش خانواده حضور یابند، از جمله ابتکارات این اداره کل است.

رضایی با بیان اینکه ۵۵۲۳ انجمن اولیا و مربیان در مدارس کرمان فعال است، گفت: سند تحول بنیادین به این مورد اشاره دارد که خانواده باید در تمام سطوح آموزشی و پرورشی نظارت و حضور داشته باشد، یکی از وظایف اصلی فراهم کردن این بستر و مرتفع کردن موانع است.

وی با یادآوری این نکته که مشکلات فقط به مسائل مالی بر نمی‌گردد بلکه موانعی است که باید آنها را برطرف کنیم، افزود: هر جایی که خانواده در آن موضوع آگاهی بیشتری داشته باشد، باید وقت گذاشته و حضور پیدا کند و مطالباتی از مدرسه داشته باشد.

رضایی تاکید کرد: مدرسه تغییر نمی‌کند مگر زمانی که خانواده بخواهد اتفاقی در آن رخ دهد، تا زمانی که خانواده یعنی همان نمایندگان انجمن مطالباتی از مدرسه نداشته باشند، این امر تحقق نخواهد یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: نمایندگان باید انجمن‌های قوی تشکیل دهند و منتخبان بتوانند مطالبات خود را دنبال کرده و مدیران نیز باید از این حضور استقبال لازم را به عمل آورند.