سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به ۱۵ درصد باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قربانی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای مسکن خراسان شمالی در محل سالن جلسات استانداری خراسان شمالی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: سرعت و کیفیت کارهای انجام شده در استان خوب و مناسب بوده اما تاکنون تأمین منابع مالی از سوی بانک‌ها نقطه ضعف این طرح در استان است.

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با تاکید بر اینکه مشکل مسکن طی یک دهه اخیر ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: اگر مسکن در روستاها و شهرهای میانی تأمین نشود، همان کشاورزان نیز خانه و زندگی خود را ترک کرده و به شهرها کوچ می‌کنند.

وی مسئله مسکن را امری حیاتی برای نظام و دولت برشمرد و گفت: هم اکنون بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار به مسکن اختصاص یافته است که این موضوع در تسهیل ازدواج و همچنین فرزندآوری ایجاد اخلال می‌کند.

قربانی با اشاره به اینکه هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار باید به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یابد ادامه داد: مسئله مسکن موضوعی تمدنی است و همه نهادهای مختلف دولتی و دستگاه‌های مربوطه باید پای کار تسهیل امر خانه دار شدن مردم باشند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه زمین‌های ۹۹ ساله رایگان در تمامی روستاهای خراسان شمالی باید پیش بینی شود افزود: با تصمیمات نسنجیده نباید موجب ایجاد موج مهاجرت به حاشیه شهرها و حتی روستاها شد و باید هر روستایی در محل زندگی خود از زمین‌های باکیفیت همان روستا سهمیه داشته باشد.

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور در انتها با تاکید بر لزوم پایا و مولد بودن روستاهای کشور گفت: اعطای زمین‌هایی با وسعتی بیش از ۵۰۰ مترمربع می‌تواند زمینه زندگی و معاش روستاییان را تأمین کرده و مانع از مهاجرت آنان و حتی ایجاد مهاجرت معکوس شود.