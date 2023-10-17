کارکنان ارتش مظهر ولایت مداری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ذوالفقار جبرائیلی رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمالغرب عصر سه شنبه در مراسم سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در جمع کارکنان این یگان اظهار کرد: امروز ارتش با تکیه بر سلاح ایمان و معنویت افتخارات بزرگی را در تاریخ کشور به ثبت رسانده است.

وی با بیان اینکه ارتش به برکت وجود سازمان عقیدتی سیاسی به عنوان یک نهاد ارزشی و مکتبی در جامعه شناخته می‌شود گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تا به الان با تقویت باورهای دینی و بهره گیری از ظرفیت و توان نظامی خود جلوه‌هایی از ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشته است.

رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند شمالغرب تاکید کرد: کارکنان ارتش مظهر ولایت مداری، بصیرت و اعتقادات دینی هستند که همه اینها نشأت گرفته از وجود نهاد عقیدتی سیاسی در یگان‌های ارتش است.

جبرائیلی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال سوق دادن به سوی ارزش‌های غلط و نا امیدسازی جوانان نسبت به آینده است خاطرنشان کرد: عقیدتی سیاسی با برنامه ریزی و ایجاد بسترهای مناسب تربیتی و فرهنگی در تعمیق باورهای اعتقادی و معنوی کارکنان و خانواده‌های ارتش نقش مؤثر و برجسته ای داشته است

۲۴ مهر روز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نامگذاری شده است.