آذربایجان شرقی با پیشینه طولانی در حوزه علم و دانش، پرافتخار است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم روز سه‌شنبه در نشست هماهنگی یازدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری رینوتکس افزود: حوزه نوآوری و فناوری جایگاه مهمی در تولید ثروت دارد و رهبر معظم انقلاب نیز با این نگاه در ۲ دهه اخیر بارها بر لزوم حمایت از نخبگان و نوآوران و شتاب گرفتن قطار این بخش تأکید داشته‌اند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: از همین رو نخبگان ایرانی با حرکت جهادی در بخش‌های مختلف نوآورانه برای کشورمان افتخارآفرین بوده‌اند.

وی بیان کرد: آذربایجان شرقی نیز با پیشینه طولانی در حوزه علم و دانش، پرافتخار بوده و وظیفه ما است که نگذاریم این چراغ پر نور رو به ضعف بگذارد.

خرّم گفت: رؤسای دانشگاه‌ها نیز باید با درک این واقعیت و موقعیت، به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که در حوزه نوآوری و فناوری نه تنها از دیگر استان‌ها عقب نمانیم، بلکه خدمت فرامنطقه ای نیز بدهیم.

وی با تشکر از تلاش‌های گذشتگان در بنیان‌گذاری نمایشگاه ربع رشیدی گفت: از سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتیم که در اهداف و برنامه‌های برگزاری نمایشگاه تجدیدنظر اساسی کنیم و مأموریت جدیدی مبتنی بر نیازهای روز برای آن تعریف کنیم.

وی اضافه کرد: پارسال نمایشگاه رینوتکس وضعیت خوبی داشت و روح جدیدی در کالبد آن دمیده شد که نمود بیرونی آن پذیرفته‌شدن نمایشگاه توسط وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری است.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: این نمایشگاه محلی برای پرش و جهش نوآوران و فناوران از طریق معرفی آنان و محصولاتشان به بازار و بازاریابی محصولاتشان باشد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و وزارت دفاع باید توجه جدی به برگزاری نمایشگاه داشته باشند، ضمن اینکه بعد ملی نمایشگاه نیز هر سال برجسته‌تر شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پارک علم و فناوری استان همه تلاششان را بکنند که یک ردیف بودجه ملی برای تثبیت و رشد نمایشگاه رینوتکس ایجاد شود.

خرّم افزود: امیدوارم این نمایشگاه مرکزی برای تجاری‌سازی محصولات و تولیدات فناوران و نوآوران کل ایران اسلامی باشد.

وی تأکید کرد: سازمان فضایی، حضور ارزشمندی در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری رینوتکس داشته باشد و محصولاتش را در آن به نمایش بگذارد.