به گزارش خبرنگار مهر، خسروی وفا چند روز پیش توسط پزشکان معالج خود در بیمارستان هانگژو اجازه ترخیص گرفت اما با توصیه آنها چند روز بیشتر بستری ماند تا شرایط مناسب تری برای سفر و بازگشت به ایران پیدا کند.

این شرایط برای رئیس کمیته ملی المپیک مهیا شده و قرار است او بعد از دو هفته بستری و مراقبت های پزشکی ویژه در هانگژو، فردا چهارشنبه به کشور بازگردد.

محمود خسروی وفا پیش از بازی‌های آسیایی به خاطر سانحه تصادف تحت مراقب‌های ویژه پزشکی قرار گرفت طوریکه حتی در مراسم ۲۰ شهریور که در حضور رئیس جمهوری و برای تقدیر از مدال آوران دو سال قبل برگزار شد هم غایب بود. او در ادامه هم شرایط همراهی کاروان ایران در آغاز بازی های آسیایی را هم پیدا نکرد.

البته در حالی که بیش از یک هفته از این بازی‌ها گذشته بود خسروی وفا عازم هانگژو شد اما در حین سفر لخته شدن خون منجر به بستری شدن دوباره وی شد.