ایمن سازی و آشکار سازی محورهای ارتباطی جنوب استان در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، بهروز براهویی افزود: یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های این اداره کل، ایمنی تردد هست، زیرا مهمترین موضوع، سلامت و شرایط ایمن تردد مردم بوده و در این زمینه نیز تلاش این اداره کل بر آن است تا این ایمنی را در راه‌ها فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی سفرهای بین شهری، دو مورد روشنایی نقطه‌ای اجرا شده و هفت مورد روشنایی نقطه‌ای دیگر در دست اجرا است.

سرپرست معاونت راهدار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان افزود: طی این مدت، رنگ آمیزی هزار و ۸۵۰ متر مربع پایه و کوله پل‌ها برای آشکارسازی، سه هزار و ۴۵۰ مترمربع رنگ آمیزی سرعت کاه، رنگ آمیزی دو هزار و ۴۳۰ مترمربع نیوجرسی‌ها در محورهای مواصلاتی جنوب استان اجرا شده است.