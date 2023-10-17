به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر سه شنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: امروز دنیای بشریت، شاهد یکی از بزرگترین جنایاتی است که به وسیله رژیم کودک کش و منحوس صهیونیست بر مردم مظلوم فلسطین اعمال می‌شود.

وی افزود: وحدت ملت مسلمان و مبارز ایران، رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران است که در سایه هدایت و رهبری پیامبرگونه امامین انقلاب اسلامی محقق شده است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: یوم الله سیزدهم آبان فرصت مناسبی است تا چهره کریه شیطان بزرگ به نسل جوان شناسانده شود و نتایج استکبارستیزی تبیین شود.

دشتی زاده گفت: مدیران، زمینه انتخابات پرشور و سالم را مهیا کنند و با بکارگیری تمام امکانات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور تلاش کنند.