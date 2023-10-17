امید مدحج در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند سال اخیر کشور ما کمتر تحت تأثیر اربعین بود زیرا مردم تنها قصد سفر کرده و به زیارت می‌رفتند؛ هرچه بیشتر گذشت، تأثیرات اربعین حسینی در کشور ما بیشتر شد و در خوزستان به دلیل وجود ۲ مرز فعال و خروج اتباع از استان به سوی کربلا این رویداد ویژه‌تر دیده شد.

دبیر بخش فیلم و نماهنگ دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها اضافه کرد: یکی از کارهایی که در سوگواره امسال به صورت ویژه دنبال شد، برقراری ارتباط مستقیم با هنرمند بود تا آثار خود را به این سوگواره عرضه کنند و این حرکت زیبا را به تصویر بکشند.

مدحج با اشاره به درخواست استمرار کارگاه‌های آموزشی از سوی هنرجویان در طول سال عنوان کرد: اگر این کارگاه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق برای تمام طول سال اجرا شوند، می‌توانند در زمینه معرفی سوگواره به علاقه مندان و تلنگری برای حوزه ویدئو میان هنرمندان باشد که «شما هم می‌توانید».

دبیر بخش فیلم و نماهنگ دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها گفت: برگزاری کارگاه یکی از نقاط عطف سوگواره امسال بود که به یاری خداوند متعال مورد استقبال واقع شد؛ امیدواریم که ادامه دار باشند و سعی داریم تا زمان اتمام ارسال آثار کارگاه‌های آموزشی و نقد فیلم‌های اربعینی را ادامه دهیم.