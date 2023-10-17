  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۴

دبیر بخش فیلم و نماهنگ سوگواره پایتخت موکب‌ها:

افق‌های روشن در انتظار سوگواره ملی «پایتخت موکب‌ها» است

افق‌های روشن در انتظار سوگواره ملی «پایتخت موکب‌ها» است

اهواز- دبیر بخش فیلم و نماهنگ دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها گفت: افق‌های روشن در انتظار سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها است

امید مدحج در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند سال اخیر کشور ما کمتر تحت تأثیر اربعین بود زیرا مردم تنها قصد سفر کرده و به زیارت می‌رفتند؛ هرچه بیشتر گذشت، تأثیرات اربعین حسینی در کشور ما بیشتر شد و در خوزستان به دلیل وجود ۲ مرز فعال و خروج اتباع از استان به سوی کربلا این رویداد ویژه‌تر دیده شد.

دبیر بخش فیلم و نماهنگ دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها اضافه کرد: یکی از کارهایی که در سوگواره امسال به صورت ویژه دنبال شد، برقراری ارتباط مستقیم با هنرمند بود تا آثار خود را به این سوگواره عرضه کنند و این حرکت زیبا را به تصویر بکشند.

مدحج با اشاره به درخواست استمرار کارگاه‌های آموزشی از سوی هنرجویان در طول سال عنوان کرد: اگر این کارگاه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق برای تمام طول سال اجرا شوند، می‌توانند در زمینه معرفی سوگواره به علاقه مندان و تلنگری برای حوزه ویدئو میان هنرمندان باشد که «شما هم می‌توانید».

دبیر بخش فیلم و نماهنگ دومین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها گفت: برگزاری کارگاه یکی از نقاط عطف سوگواره امسال بود که به یاری خداوند متعال مورد استقبال واقع شد؛ امیدواریم که ادامه دار باشند و سعی داریم تا زمان اتمام ارسال آثار کارگاه‌های آموزشی و نقد فیلم‌های اربعینی را ادامه دهیم.

کد مطلب 5914318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها