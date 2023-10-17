به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد محمودوند امروز سه‌شنبه با اشاره به برگزاری کنگره شش هزار و ۵۰۰ شهید لرستان و همچنین رشادت رزمندگان مقاومت، اظهار داشت: رزمندگان مقاومت نشان دادند که اسلام همیشه پیروز است و اگر خدا را بالاتر از همه چیز بدانیم، پیروزی را نصیب ما می‌کند.

آزادی فلسطین نکته رمزآلود ظهور است

وی با بیان اینکه رزمندگان مقاومت نشان دادند که آماده هستند و هنوز گوشه‌ای از طوفان خود را نشان داده‌اند، گفت: این پیروزی و حماسه را به جهان اسلام تبریک می‌گویم، جهان اسلام در دوران طلایی خود قرار دارد و نزدیک به ظهور امام‌زمان (عج) است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به شهادت مردم بی‌گناه فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس، عنوان کرد: باید در مقابل ظلم ایستاد، خدا هم به آن‌ها نصرت می‌دهد، نصرت آن‌ها نیز نزدیک است.

سرهنگ محمودوند با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس بیش از دو هزار نفر را در این چند روز از مردم بی‌گناه فلسطین شهید کرده است، بیان داشت: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند که به فضل الهی فلسطین آزاد خواهد شد، آزادی فلسطین نکته رمزآلود ظهور است و این زلزله ویرانگر برای رژیم اشغالگر قدس ترمیم‌شدنی نیست.

برگزاری کنگره ملی ۶ هزار و ۵۵۵ شهید لرستان در ۶ آبان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره برگزاری کنگره ملی شش هزار و ۵۵۵ شهید لرستان، افزود: استارت این کنگره‌ها از سال ۷۵ زده شد و از این سال سهمیه‌هایی برای استان‌ها تعیین کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، توسعه و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت هدف این کنگره به‌صورت میدانی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به این هدف، هیئت‌امنا و شورای سیاست‌گذاری با کمیته‌های مختلف را راه‌اندازی کردیم.

سرهنگ محمودوند با اشاره به برگزاری ۱۵۰ جلسه اندیشه‌ورزی و کارشناسی با حضور اساتید دانشگاه دراین‌رابطه، عنوان کرد: خروجی این امر ۳۱۴ عنوان برنامه شد.

وی با اشاره به همکاری استانداری لرستان و دستگاه‌های اجرایی دررابطه‌با برگزاری این کنگره، گفت: برنامه‌ها در ۱۴ حوزه فعالیت، نهایی شد و کمیته‌ها کار خود را شروع کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه در طول این سه سال بیش از ۴۵۰ جلسه استانی و شهرستانی بعد از ابلاغ برنامه‌ها برگزار شد، افزود: این برنامه‌ها نظارت شده است.

سرهنگ محمودوند با بیان اینکه در بعضی برنامه‌ها ۱۰۰ درصد و بعضی برنامه‌ها بالاتر از برنامه کار شده است، افزود: برخی کارهای عمرانی نیز بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه محصولات کنگره در اجلاسیه باید به مردم معرفی شوند، گفت: اجلاسیه پایانی ۶ آبان‌ماه در استان برگزار می‌شود.

برگزاری برنامه‌های مختلف در قالب کنگره‌ای کشوری

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: پنج اجلاسیه قبل از این اجلاسیه برگزار شده و می‌شود.

سرهنگ محمودوند با بیان اینکه به طور حتم برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری کنگره دوم طی سه سال آینده را خواهیم کرد، افزود: هزار و ۸۰۶ یادواره شهدا، فعال‌شدن سایت کنگره، دسترسی به زیارت مزار شهدا به‌صورت مجازی، برگزاری دو جشنواره تولید محتوای دیجیتال، ۲۰ قسمت پویانمایی، ۱۵ پویش مجازی، ۱۴ هزار دقیقه برنامه و مستند رادیویی در حوزه ایثار و شهادت، تولید ۱۵۰ دقیقه موسیقی رادیویی، ساخت ۴۰ مستند در صداوسیما، کلیدخوردن ساخت فیلم سینمایی فاخر با موضوع از حاج عمران تا کربلا، فضاسازی محیطی، ترمیم و نصب دو هزار تابلو شهید، ساخت و نصب ۵۴ سردیس و المان شهدا و ۶۵ یادمان شهدای روحانی، مدافع حرم، بانوان و …، جمع‌آوری و واکاوی ۱۳۰ هزار سند دفاع مقدس و.. از جمله اقدامات صورت‌گرفته در قالب این کنگره بوده است.

وی با اشاره ساخت مستند نقش زنان در دوران دفاع مقدس، ایجاد پارک بانوان، برگزاری ۱۴ رویداد ورزشی و … در قالب این کنگره، افزود: برگزاری اردوی تیم ملی به نام شهدا در لرستان، تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان به نام شهدا، آماده‌سازی و اجرای سرود و تئاتر خیابانی، تجلیل از خانواده شهدا، ارائه خدمات اجتماعی با همکاری دستگاه‌های متولی، سرپرستی شش هزار و ۵۵۵ کودک یتیم، آزادی زندانیان، تسویه‌حساب بدهی اقشار ضعیف در محلات و… از جمله اقدامات صورت‌گرفته بوده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان همچنین از برگزاری یادواره‌های شهدا در دانشگاه‌ها و تألیف کتاب در این حوزه خبر داد.