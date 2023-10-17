ساخت پل بزرگ شیله در محور زاهدان- به مرحله نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری در بازدید از مراحل ساخت بزرگراه زاهدان- زابل افزود: عملیات ساخت پل شیله به طول ۱۷۶ متر و با هشت دهانه ۲۲ متری از سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر به مرحله نصب تیرها و تکمیل عرشه در مراحل نهایی کار خود رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای ساخت این پل در قطعه چهار بزرگراه زابل- زاهدان ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و اعتبار مورد نیاز برای اتمام آن نیز ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد بود، تصریح کرد: این پل بزرگ و مهم استان طبق برنامه زمان بندی در حال ساخت و تکمیل شدن است بطوری که امید می‌رود تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری برسد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به تعهدات این اداره کل در محور زاهدان- زابل گفت: این اداره کل، امسال ساخت ۲۰ کیلومتر باند دوم را در این محور مهم هدف گذاری کرد که با وجود مشکلاتی نظیر گرما، طوفان‌های سهمگین و نیز محدودیت منابع مالی با ظرفیت مناسب و با استفاده از هفت تیم راهسازی اقدامات مؤثری را در راستای انجام تعهدات انجام داده، به طوری که هم اکنون شاهد پیشرفت ۶۰ درصدی تعهد امسال این پروژه هستیم.

اکبری تاکید کرد: این اداره کل همه ظرفیت را به کار گرفته تا اسفندماه سال آینده بزرگراه زاهدان- زابل را به طور کامل به اتمام برساند.

وی اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی استراتژیک این استان با دسترسی به آب‌های آزاد بین المللی و امکان ارتباط با کشورهای شرق آسیا، شبه قاره هند و حوزه خلیج فارس و وجود بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و اقتصادی‌ترین بندر برای انجام مبادلات بازرگانی با کشورهای افغانستان، پاکستان و آسیای میانه شرایط ویژه و منحصر به فردی را در این منطقه فراهم آورده تا بتواند نقش بسزایی در توسعه ملی کشور بویژه از طریق ایجاد محور ترانزیتی شرق کشور ایفا کند و تحقق این مهم منوط به بهره‌برداری از زیرساخت‌های مکمل آن بویژه ساخت بزرگراه زاهدان- زابل است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: آنچه در اولویت این اداره کل قرار دارد تداوم نهضت راهسازی، چانه زنی برای گرفتن اعتبارات عمرانی بیشتر و ایجاد تحول در اعتبارات اندک و همچنین برداشتن موانع متعددی که در سر راه توسعه راه‌های استان وجود دارد، است.

شایان ذکر است در حال حاضر ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی به ارزش بیش‌از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب ۱۱ کارگاه راه‌سازی در محدوده شهرهای تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان در دست ساخت است.