۶ میلیون اصله نهال در ایلام تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام، ابراهیم پیرزادیان اظهار کرد: در راستای تحقق طرح مردمی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال در چهار سال، سهم استان ایلام سالانه ۱۸ میلیون اصله است که تاکنون ۶ میلیون ۳۸۰ هزار اصله نهال در استان ایلام تولید شده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در مدت چهار سال، ۱۲ نهالستان فعال در استان وجود دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام یادآور شد: طی مدت زمان یادشده در مجموع تولید ۷۲ میلیون اصله نهال در سه نهالستان دهلران، مهران و ایوان تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: عمده نهال‌های تولیدی در شهرستان‌های گرمسیری دهلران و مهران و از نوع اوکالیپتوس است.

پیرزادیان بیان کرد: به منظور بهره مندی کشاورزان از مزایای اقتصادی این طرح، نهال‌ها علاوه بر فضای سبز و جنگل کاری در طرح زراعت چوب در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام افزود: در فاز اول این عملیات هفت هزار و ۱۰۰ هکتار از عرصه‌های ملی جهت کاشت نهال و بذرکاری جانمایی و نسبت به تهیه طرح و شناسنامه و طرح تیپ مناطق اقدام شده است.

پیرزادیان ادامه داد: هر هکتار جنگل تا ۶۰ تن ریزگرد را در خود مهار می‌کند و جنگل‌ها به عنوان ریه‌های زمین با جذب آلایندگی‌های زیست محیطی موجب تلطیف هوا می‌شوند.