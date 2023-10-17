به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر درباره جزییات این خبر اظهار داشت: پس از اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مواد مخدر مبنی بر جابه‌جایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی از طریق پست در شهرستان زابل به مقصد زاهدان و سپس انتقال از طریق ناوگان ریلی به مقصد تهران، مأموران پلیس این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی تیمی متشکل از عوامل تخصصی با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در محل تخلیه مرسوله‌های پستی در شهرستان زاهدان حاضر و کلیه مرسولات را به صورت دقیق بررسی کردند.

رییس پلیس پیشگیری فراجا بیان داشت: پس از بازرسی‌های دقیق، مأموران به ۲ بسته حاوی ۱۱ عدد بالشت و ۱ عدد تشک مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را از سایر مرسوله‌های پستی جدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه مأموران با دقت زیاد به بازرسی این مرسوله پرداختند، گفت: مرسوله توسط دستگاه ایکس ری و با استفاده از کیت تشخیص سریع مواد، مورد ارزیابی قرار گرفت و وجود مواد مخدر به صورت فله و مخلوط داخل پشم شیشه محرز شد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در مجموع میزان ۶۵ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه از بسته‌های حاوی بالش و تشک توسط مأموران پلیس راه آهن کشور کشف و ضبط شد.

سردار بنی اسدی فر در پایان تصریح کرد: دستگیری فرد یا افراد ارسال کننده مرسوله پستی مورد نظر به صورت ویژه و با انجام اقدامات اطلاعاتی در دست اقدام بوده و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و برابر دستور مرجع قضایی، مواد کشف شده تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زاهدان شد.