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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

سردار بنی اسدی فر خبر داد؛

کشف ۶۵ کیلو مخدر شیشه در بسته‌های پستی

کشف ۶۵ کیلو مخدر شیشه در بسته‌های پستی

رییس پلیس پیشگیری فراجا از کشف بیش از ۶۵ کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه در بسته‌های پستی توسط پلیس راه آهن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر درباره جزییات این خبر اظهار داشت: پس از اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مواد مخدر مبنی بر جابه‌جایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی از طریق پست در شهرستان زابل به مقصد زاهدان و سپس انتقال از طریق ناوگان ریلی به مقصد تهران، مأموران پلیس این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی تیمی متشکل از عوامل تخصصی با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در محل تخلیه مرسوله‌های پستی در شهرستان زاهدان حاضر و کلیه مرسولات را به صورت دقیق بررسی کردند.

رییس پلیس پیشگیری فراجا بیان داشت: پس از بازرسی‌های دقیق، مأموران به ۲ بسته حاوی ۱۱ عدد بالشت و ۱ عدد تشک مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را از سایر مرسوله‌های پستی جدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه مأموران با دقت زیاد به بازرسی این مرسوله پرداختند، گفت: مرسوله توسط دستگاه ایکس ری و با استفاده از کیت تشخیص سریع مواد، مورد ارزیابی قرار گرفت و وجود مواد مخدر به صورت فله و مخلوط داخل پشم شیشه محرز شد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در مجموع میزان ۶۵ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه از بسته‌های حاوی بالش و تشک توسط مأموران پلیس راه آهن کشور کشف و ضبط شد.

سردار بنی اسدی فر در پایان تصریح کرد: دستگیری فرد یا افراد ارسال کننده مرسوله پستی مورد نظر به صورت ویژه و با انجام اقدامات اطلاعاتی در دست اقدام بوده و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و برابر دستور مرجع قضایی، مواد کشف شده تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زاهدان شد.

کد مطلب 5914363

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