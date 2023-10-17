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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۱

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

جذب بیش از ۱۷ هزار مشترک جدید گاز در استان کرمان

جذب بیش از ۱۷ هزار مشترک جدید گاز در استان کرمان

کرمان- مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: به‌منظور توسعه گازرسانی در نیمه نخست امسال، ۱۷هزار و ۴۴۳ اشتراک به مشترکین گاز استان افزوده شده است.

محمدرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اجرایی کار، افزود: برای تحقق این کار، هزار و ۱۸۹ کیلومتر شبکه‌گذاری گاز اجرا شده و همچنین بیش از ۱۹ هزار انشعاب در بخش شهری و روستایی نصب شده است.

وی بیان کرد: با جذب اشتراک‌های جدید، تعداد مشترکین شرکت گاز استان کرمان تاکنون به بیش از ۷۸۶ هزار و ۶۱۴ مشترک رسیده است.

به گفته‌ی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان سلیمانی جذب اشتراک در شرکت گاز استان کرمان در بازه زمانی مشابه نسبت به سال قبل ۳۳ درصد رشد کرده است.

این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر ۹۹ درصد خانوارهای شهری و ۶۳ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به اولویت رضایتمندی مشترکین و ارتقا سطح کیفی در ارائه خدمات ادامه داد: در زمان باقی مانده از سال جاری ما و همکاران شرکت گاز استان کرمان نیز با همت و تلاش بیشتر خدمت‌رسانی خود را به مردم استان ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 5914368

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