هدف از اجرای طرح « ۲۰۲۰ محله» نقش آفرینی مردم در حل مشکلات است

محمد کریم آریا در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: طرح توانمند سازی «۲۰۲۰ محله» مناطق کم برخوردار در کنار توجه به محله‌های محروم حاشیه شهر زمینه توجه ویژه به شهرستان‌های محروم استان را نیز فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف توانمندسازی و تحول محلات در ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور از سال گذشته توسط چهار نهاد کشور شامل کمیته امداد حضرت امام (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان بهزیستی و جمعیت هلال احمر در راستای گره گشایی بسیاری از چالش‌های موجود در مناطق حاشیه‌ای به اجرا در آمده است.

آریا با بیان اینکه این طرح یکی از ایده‌های دولت سیزدهم و با هدف دیدار چهره به چهره با مردم است، افزود: این طرح در سه شهرستان لنده، یاسوج و در محله مسکن مهر دهدشت بعنوان پایلوت اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: یکی از دغدغه اصلی مردم این مناطق مشکلات معیشتی، اشتغال و همچنین عدم مناسب سازی برخی از واحدهای مسکن مهر، مشکلات آب شرب و آب فاضلاب است.

آریا خاطر نشان کرد: با بررسی و حضور میدانی مسئولین و کارشناسان در این طرح مسائل و مشکلات مناطق کم برخوردار توسط دستگاه‌های دولتی مرتبط شناسایی و با هم افزایی و نقش آفرینی مردم در حل مشکلات، اقدامات لازم در راستای رفع این چالش‌ها تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: با توجه به تعریف انجام شده برای جامعه هدف و تعامل با دستگاه‌های مرتبط از ظرفیت همه نهادها برای احیا و بهبود وضعیت مطلوب مردم در این مناطق به فوریت استفاده خواهد شد.