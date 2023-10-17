شرکت ۱۰۰ امدادگر کرمانشاهی در آزمون ارتقای درجه امدادگران

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان کنگاور میزبان امدادگران و نجاتگران شهرستان‌های شرقی استان کرمانشاه بود.

وی افزود: امدادگران شهرهای سنقر، بیستون، هرسین، صحنه و کنگاور در این دوره آموزشی و ارتقای مهارت‌های امدادی شرکت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: ۱۰۰ نفر از اعضای هلال احمر پنج شهر استان کرمانشاه در این دوره برای امدادرسانی در بحران شرکت کردند.

محمدی بیان کرد: امداد در کوهستان، کمک‌های اولیه، جاده و اسکان از آزمون‌هایی است که میزان تسلط امدادگران در آنها رقم می‌خورد.