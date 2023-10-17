مدیریت حوادث انشعابات در دستور کار شرکت آبفا استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزقاسمی روز سه شنبه گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۸ هزار فقره حوادث و اتفاقات آب در استان رخ داده است که طبق آمار، حوادث انشعابات خانگی بیشترین تعداد این حوادث را به خود اختصاص می دهد.

وی هدف از مدیریت حوادث و اتفاقات را کاهش هدر رفت آب، استمرار خدمات به مشترکین، پیشگیری از حفاری در سطح شهرها و کاهش هزینه ها عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با تاکید بر ضرورت کاهش آمار حوادث انشعابات خانگی گفت: با آموزش نیروی انسانی، ارتقاء کیفیت تجهیزات و نصب اصولی انشعابات می توان این حوادث را مدیریت کرد.

جزقاسمی افزود: هدف گذاری شرکت آبفا استان زنجان این است که میزان حوادث و اتفاقات انشعابات در سال آینده ثابت نگه داشته شود که با توجه به افزایش سالانه تعداد مشترکین، این روند مطلوب خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان داشت: در کارگاه نصب آموزش انشعابات ۶۰ نفر از عوامل مجریان نصب و استانداردسازی حضور داشتند که در این کارگاه نحوه اصولی نصب انشعاب و حفاری آموزش داده شد.

جزقاسمی یادآور شد: از شرکت کنندگان کارگاه نصب انشعابات آزمون مهارت عملی و کتبی اخذ شد که در نهایت اکیپ های شهرستانهای خدابنده، خرمدره و زنجان به ترتیب مقام های اول تا سوم آزمون این کارگاه را بدست آوردند.