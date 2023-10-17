۵۳۰۰ فقره پروانه کسب صنفی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صدوقی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ۶ ماهه اول سال جاری تعداد پنج هزار و ۳۶۰ فقره پروانه کسب صنفی با اشتغال ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر در رسته توزیعی، خدماتی، تولیدی خدمات فنی در استان بوشهر صادر شده است.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌های اداره کل صمت استان بوشهر گفت: در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات حوزه اصناف استان در نیمه نخست امسال تعداد ۴۸ جلسه کمسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی در سراسر استان برگزار شد که منجر به مصوباتی در جهت اجرای نرخ جدید برخی کالا و خدمات، ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، تمدید پروانه‌های کسب صنفی منقضی شده، برگزاری و بروز رسانی انتخابات معوق اتحادیه‌های صنفی و غیره بوده است.

وی عنوان کرد: در جهت افزایش مهارت‌های عمومی متقاضیان مجوزهای صنفی در حوزه بیمه، مالیات، فقه بازار و …؛ در بازه زمانی مذکور میزان ۱۲۸ هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی در استان ارائه شده است.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل‌ها اداره کل صمت استان اعلام کرد: برگزاری انتخابات ۲۸ اتحادیه صنفی به منظور بروز رسانی و تعیین اعضای جدید هیأت رئیسه برخی اتحادیه‌ها با نظارت کامل هیأت مربوطه از دیگر اقدامات طی شش ماهه اول سال جاری بوده است.