به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مریوان عصر سه‌شنبه در آئین آغاز بکار این جشنواره که در پارک شانو این شهر برگزار شد، اظهار کرد: در مهر ۱۴۰۲ در ماه ربیع‌الاول شاهد برگزاری این جشنواره مردمی هستیم.

سامان سعیدی گفت: مردم در برگزاری جشنواره‌های فرهنگی این شهر ما را همواره یاری کرده‌اند و ما هم سعی می‌کنیم خدمتگزاران خوبی در ارائه خدمت به مردم باشیم.

وی از وجود گردشگری مذهبی، گردشگری فرهنگی بعنوان ظرفیت‌های این شهر یاد کرد و افزود: مریوانی‌ها مردمانی با فرهنگ هستند که در حوزه هنر مقام و رتبه و افتخاراتی کسب کرده‌اند که مایه افتخار است.

وی از حضور گردشگران داخلی و خارجی در ایام مختلف سال به این شهر خبر داد و اضافه کرد: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان زمینه‌ساز جذب گردشگران است.

۲۵ گروه در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان شرکت دارند که از این تعداد چهار گروه از کشورهای، ارمنستان، ترکیه، عراق و تونس در این دوره از جشنواره حضور دارند.

۲۱۵ اثر به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ارسال شد و توسط هیئت داوران بخش‌های مختلف در مجموع ۳۸ اثر تائید شد که در بازه زمانی برگزاری این جشنواره از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه به نمایش در می‌آید.

رضا فیاضی، افشین خدری، امیرحسین شفیعی، محمود رضا رحیمی، بهمن صادق حسنی، بهروز غریب‌پور داوران این دوره از جشنواره هستند.