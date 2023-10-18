لزوم آمادگی برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی فیض بخش صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شفت اظهار کرد: هر ساله با شروع فصل سرما مهاجرت پرندگان از مناطق مختلف دنیا به ایران، بویژه در گیلان را مشاهده می‌کنیم.

معاون فرماندار شفت با بیان اینکه اهداف کلی ستاد مقابله با آنفولانزای پرندگان حفظ سلامت مردم و جلوگیری از وارد شدن خسارت مالی به صنعت پرورش مرغ است، بیان کرد: مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان موضوع بسیار مهم و ضروری است که با حساسیت ویژه دنبال شود.

فیض بخش با تاکید بر اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تصریح کرد: امنیت غذایی یکی از ارکان مهم توسعه جوامع است که نباید آسیب ببیند.

معاون فرماندار شفت با اشاره به اهمیت این بیماری و ارتباط آن با سلامت عمومی جامعه و ایفای نقش مهم دامپزشکی در پیشگیری و مقابله با آن بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع آنفلوآنزای حاد پرندگان و به منظور پیشگیری و مقابله با موارد احتمالی بروز بیماری و راهکارهای ارائه شده همه دستگاه‌های مرتبط می‌بایست با دامپزشکی شهرستان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به این بیماری اقدامات لازم را با هماهنگی دامپزشکی شهرستان انجام دهند، افزود: با افزایش سطح آگاهی‌ها می‌توان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد.

فیض بخش با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی کامل برای مقابله با شیوع آنفلوانزای پرندگان را داشته باشند، ادامه داد: کنترل مبادی ورودی شهرستان و خودروهای حمل طیور باید با جدیت انجام شود، همچنین بخشداران و دهیاران ضمن اطلاع رسانی به مردم، وضعیت روستاها را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده موارد مشکوک گزارش کنند.

وی در ادامه ضمن تاکید بر آگاه سازی عمومی از طریق رسانه ملی و فضای مجازی در خصوص راهکارهای پیشگیرانه از شیوع بیماری آنفلوانزا تصریح کرد: اطلاع یابی از شیوه‌های پیشگیرانه در خصوص بیماری‌ها سهم بسزایی در کاهش هزینه‌های درمان به همراه دارد.