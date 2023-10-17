تحول در ساختار مسجد نیازمند تغییر در گفتمان و رویکرد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کمال خداداده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین اظهار کرد: مسجد همه ارکان مردم از صنوف و طبقات مختلف و سنین مختلف باید در آن حضور داشته باشند و نباید آن را تنها مختص یک سن و یا یک قشر بدانیم.

وی افزود: نرم افزار مدیریت مسجد باید به سمتی برود که برای جوانان و نوجوانان جذاب باشد و اگر این اتفاق بیفتد مسجد به کارکرد اصلی خود می‌رسد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه نگاه ما در کانون جوانگرایی است، ادامه داد: امروز بالای ۵۵ درصد مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در کشور زیر ۳۵ سال هستند و این نشان از جوان گرایی دارد.

وی تاکید کرد: اگر مردم به این نتیجه برسند که در ترکیب کارگزاران و یا هیئت امنا مسجد باید جوانان باشد موفق شده‌ایم و این کار با دستورالعمل و ابلاغ ممکن نیست.

حجت الاسلام خداداده اضافه کرد: تحول و نگاه تحولی در حوزه مسجد و تغییر ساختار آن نیاز به تغییر گفتمان و رویکرد مردم دارد.

وی گفت: ساحت و کارکرد مسجد علاوه بر نیایش باید به دنبال کارکردهای اجتماعی و رفع مشکلات مردم باشد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه مسجد محل شروع همه کارهای خیر باید باشد، اضافه کرد: تقویت حوزه فرهنگ و هنر در مسجد را با قدرت دنبال می‌کنیم و امیدواریم دیگر دستگاه‌ها نیز در حوزه‌های اجتماعی و مربوط ورود داشته باشند.

وی در پایان با بیان اینکه ۲۶ هزار و ۵۰۰ کانون در مساجد کشور فعالیت می‌کنند، یادآور شد: اگر به مسجد تراز فکر می‌کنیم باید برای همه ارکان مسجد از هییت امنا گرفته تا دیگر بخش‌های مسجد مانند امام مسجد و یا پایگاه نقش تعریف کنیم.