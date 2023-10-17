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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

طی اطلاعیه ای؛

شرکت آب منطقه ای گیلان نسبت به سیلابی شدن رودخانه ها هشدار داد

شرکت آب منطقه ای گیلان نسبت به سیلابی شدن رودخانه ها هشدار داد

رشت- شرکت آب منطقه ای گیلان در اطلاعیه ای با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر بارش باران نسبت به سیلابی شدن رودخانه ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب منطقه‌ای گیلان طی اطلاعیه‌ای از مردم استان و گردشگران خواست به دلیل سیلابی شدن رودخانه‌ها از استقرار در کنار رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

به دنبال هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر فعالیت سامانه بارشی از بعد از ظهر سه شنبه ۲۵ لغایت صبح چهارشنبه ۲۶ مهر ماه و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانه‌ها، از شهروندان و مسافرین گرامی درخواست می‌شود برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از تردد، اسکان و اتراق در حریم و بستر رودخانه‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند.

کد مطلب 5914436

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