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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

مسئول بازرسان بسیج اصناف کرمانشاه:

روزانه ۹۰ بازرس بسیج اصناف کرمانشاه بر کنترل قیمت‌ها نظارت دارند

روزانه ۹۰ بازرس بسیج اصناف کرمانشاه بر کنترل قیمت‌ها نظارت دارند

کرمانشاه- مسئول بازرسان بسیج اصناف کرمانشاه گفت: روزانه ۹۰ بازرس بسیج اصناف کرمانشاه بر کنترل قیمت‌ها نظارت دارند.

امیر نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و نظارت و بازرسی از اصناف روزانه ۹۰ بازرس بسیج اصناف بر کنترل قیمت‌ها نظارت می‌کنند.

وی افزود: بسیج اصناف با همکاری سپاه ناحیه کرمانشاه و ادارات صمت و جهاد کشاورزی در این بازرسی‌ها شرکت دارند.

مسئول بازرسان بسیج اصناف کرمانشاه تصریح کرد: در این طرح شهر کرمانشاه به هشت منطقه تقسیم بندی شده که طی آن یک نفر به عنوان مسئول منطقه و هشت بازرس حضور دارند.

نجفی بیان کرد: بازرسان روزانه بر روند قیمت‌ها در واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی و لوازم خانگی نظارت می‌کنند.

کد مطلب 5914439

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