احتمال عدم برگزاری انتخابات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست فردای پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور به دلیل عدم دستیابی گروههای لبنانی به توافق بر سر انتخاب رئیس جمهور به سوی عدم برگزاری پیش می رود.

"نایله معوض" وزیر امور اجتماعی که وابسته به جناح اکثریت پارلمان لبنان است در این رابطه اظهار داشت: اگر در مورد انتخاب رئیس جمهور توافق حاصل نشود، انتخابات فردا برگزار نخواهد شد و تاکنون نیز توافقی حاصل نشده است.

با وجود اینکه زمان زیادی به نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور باقی نمانده است، رایزنی ها برای ایجاد توافق میان گروههای لبنانی ادامه دارد.

در همین راستا "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه و موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا پیش از ظهر امروز با "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان دیدار کردند.

"آنطوان نصرالله" مسئول اطلاع رسانی جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون در این رابطه اظهار داشت: هنوز توافقی حاصل نشده است. وی ابراز عقیده کرد که نشست فردا برای برگزاری انتخاب رئیس جمهور برگزار نخواهد شد.

روزنامه های لبنان از جمله النهار نیز به موضوع انتخابات فردا پرداختند. روزنامه النهار در شماره امروز خود نوشت: اگر معجزه ای رخ ندهد، انتخابات روز جمعه برگزار نخواهد شد.

خبرگزاری کویت نیز گزارش داد: "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه امروز با فؤاد سنیوره همتای لبنانی خود گفتگوی تلفنی انجام داد.

اردوغان در این گفتگو اعلام کرد که کشورش به وحدت و استقلال لبنان اهتمام بسیاری می ورزد.

وی ابراز امیدواری کرد که بحران سیاسی لبنان از طریق گفتگوی سیاسی و مصالحه حل و فصل شود.

به گفته وی انتخاب رئیس جمهور جدید در لبنان گام مهمی در از بین بردن بحران سیاسی کنونی در لبنان به شمار می رود.

انتخابات ریاست جمهوری لبنان تا کنون چهار بار به تعویق افتاده است. این انتخابات قرار است فردا به عنوان آخرین فرصت در مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور برگزار شود.