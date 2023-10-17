تلفیق موسیقی و نمایش کارناوال شادی آغازگر جشنواره تئاتر مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، مریوان به شهر فرهنگ و گردشگری مشهور است شهری با مردمانی مهمان‌نواز، گردشگرپذیر، که هر ساله از نوروز گرفته تا پایان سال و در ایام مختلف سال شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی هستند.

عصر سه‌شنبه ۲۵ مهرماه مردمان این شهر با استقبال از گروههای نمایشی از استان‌های مختلف کشور و گروه‌هایی از کشورهای مختلف شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی را میزبانی کردند.

کارناوال شادی در چند خیابان آن طرف‌تر از محل افتتاح این جشنواره یعنی از میدان سرباز تا میدان ناری و سپس پارک شانو، با حضور عموم مردم، گروههای نمایشی با لباس محلی و هنرمندان طنز به حرکت درآمد.

نوجوانان دوچرخه‌سوار شهر مریوان نیز در این کارناوال با پرچم‌های جشنواره، کارناوال را همراهی می‌کردند و حضور مردم مریوان در پیاده‌روها شور و اشتیاق این کارناوال را دو چندان کرد.

گروههای مختلف نمایشی با ساز و موسیقی مسیر کارناوال را نشاط بخشیدند و شادی‌آفرین لحظات تماشاچیان شدند.

در پارک شانو مریوان بزرگ و کوچک، زن و مرد آمده بودند تا حضور گروههای نمایشی شهرهای کشور را خوش آمد بگویند و باز هم بعد از چند سال کرونایی شاهد برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی باشند.

عکس‌العمل مردم در اجراهای نمایشی و سکوت‌شان در حین سخنرانی مسئولان، بیانگر فرهنگ بالای مردم این شهر در برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی بود.

این جشنواره از عصر سه شنبه آغاز و تا ۲۹ مهر ادامه دارد.