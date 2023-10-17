به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته خوشنویسی بعد از ظهر سه شنبه با حضور صدراله بابلی فرماندار و جمعی از مسئولان و هنرمندان ساختمان انجمن خوشنویسان سرپل ذهاب افتتاح شد.

خسرو تمری در ابتدای جلسه با تبریک هفته خوشنویسی از زحمات انجمن خوشنویسان برای آماده سازی ساختمان جدید تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید از شهرداری و شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب برای در اختیار گذاشتن این مکان و اداره برق شهرستان تقدیر و تشکر کنم و لازم است به صورت ویژه‌تر از پیگیری‌های فرماندار شهرستان تشکر کنیم.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب تصریح کرد: این مکان می‌تواند منشأ حرکت مستقل انجمن خوشنویسی شهرستان شود و در بین شهرستان‌های استان تنها شهرستانی است که دارای انجمن مستقل خوشنویسی با ساختمان مستقل است.

در ادامه این مراسم حمیدرضا زارع پور رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان سرپل ذهاب از همراهی فرماندار و پیگیری‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد با راه اندازی افتتاح این ساختمان فعالیت‌های خوشنویسی در شهرستان رونق پیدا کند.

وی همچنین از شهرداری و شورای شهر سرپل ذهاب برای در اختیار گذاشتن این ساختمان نهایت تقدیر و تشکر کرد.