اعزام ۵ ورزشکار قمی به المپیاد کشوری آمادگی جسمانی

سعید کاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات المپیاد آمادگی جسمانی کشور برای اولین بار برگزار می‌شود و تیم پنج نفره استان قم نیز به این‌مسابقات اعزام شده است.

رییس هیات آمادگی جسمانی استان قم افزود: مسابقات المپیاد آمادگی جسمانی کشور از فردا تا جمعه هفته جاری به میزبانی شهر تهران برگزار می‌شود.

وی اسامی نفرات اعزامی استان قم را شامل محمد مرادیان، مهدی خدابنده لو، جواد نیک گفتار، سعید زارعی و محسن محمدی عنوان کرد.

کاملی عنوان کرد: افزود: اصغر زند تیم اعزامی استان قم را به عنوان مربی همراهی خواهد کرد.

وی هم چنین از اعزام ورزشکاران خانم هیأت آمادگی جسمانی استان قم به اولین دوره مسابقه المپیاد فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: ورزشکاران آمادگی جسمانی فیوژن فیتنس و کتل بل در بخش بانوان امروز سه شنبه جهت شرکت در مسابقات کشوری اعزام شدند.

وی گفت: در بخش بانوان در رشته آمادگی جسمانی مینا پارساوند، مرضیه اسلامی نیا، پریسا حیدری، الهه عیسی آبادی و لیلا عیسی آبادی به مسابقات اعزام شدند.

وی ادامه داد: در رشته کتل بل رؤیا دلشاد، فریبا زندیه‌و زهرا دارابی به سرپرستی و مربیگری طیبه خوش لهجه به مسابقات اعزام شدند.

کاملی بیان کرد: در رشته فیوژن فیتنس فاطمه آقامیری، مهسا ایوبی، معصومه قهرمان پرور، مه سیما کاظمی و معصومه آرزومندی به سرپرستی و مربیگری مریم ایوبی به مسابقات اعزام شدندکه این مسابقات نیز ۲۵ لغایت ۲۸ مهر ماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود.