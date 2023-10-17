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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

کشف ۲ هزار لیتر گازوییل قاچاق در درگزین

کشف ۲ هزار لیتر گازوییل قاچاق در درگزین

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان درگزین از کشف ۲ هزار لیتر گازوییل قاچاق از یک دستگاه نیسان حامل سوخت در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه اله حقیقی ماهر در تشریح این خبر گفت: در پی وصول خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو نیسان حامل سوخت قاچاق، مأموران با گسترش چتر اطلاعاتی و رصد محور مواصلاتی موفق به شناسایی کامیونت حامل گازوئیل در محور درگزین به شاهنجرین شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی خودرو متوقف و راننده هیچ گونه مدارکی دال بر حمل و تخلیه قانونی نداشته و در بازرسی دقیق مشخص شد خودرو حامل ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق است.

فرمانده انتظامی شهرستان درگزین تصریح کرد: سوخت کشف شده حاصل تلاش‌های مأموران پاسگاه شاهنجرین بود که با هوشیاری به مقصد نرسید و پس از توقیف خودرو و گسیل آن به پارکینگ در این راستا یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ حقیقی ماهر در پایان تاکید کرد: مبارزه بی امان پلیس با هرکسی که بخواهد امنیت اقتصادی ایران عزیزمان را هدف قرار دهد، ادامه دارد و از شهروندان عزیز می‌خواهیم که هرگونه خبری را در این خصوص را به سامانه فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5914470

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