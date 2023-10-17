بازی سختی مقابل تیم سن ایچ ساوه داریم/ مستحق باخت نبودیم

ابوالفضل آبایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار حساس این هفته آلومینیوم مقابل دیگر نماینده ساوجی لیگ برتر گفت: سن ایچ ساوه یکی از تیم‌های ریشه دار فوتسال ایران است و این فصل نیز با بهره مندی از بازیکنان و کادر فنی توانمند تیم خوبی را راهی لیگ کرده است.

وی تاکید کرد: بازی سختی مقابل این تیم در پیش داریم، اما از سوی دیگر بازیکنان تیم فوتسال آلومینیوم اراک نیز به هیچ عنوان نمی‌خواهند در خانه امتیاز از دست دهند.

مدیر تیم فوتسال آلومینیوم گفت: انتظار است هوادران تیم روز جمعه هفته جاری مثل همیشه کنار تیم باشند تا بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

آبایی با بیان اینکه در بازی مقابل شهرداری ساوه به هیچ عنوان مستحق باخت نبودیم، افزود: به گواه کارشناسان حاضر در سالن امام خمینی (ره) ساوه، در دقایق زیادی از بازی، توپ و میدان در اختیار آلومینیوم بود؛ اما متأسفانه روی یک بدشانسی از حریف عقب افتادیم و بعد از آن هرچه تلاش کردیم موفق به جبران گل خورده نشدیم.

وی گفت: خوشبختانه تیم فوتسال آلومینیوم اراک، علی رغم میانگین سنی پایین بازیکنان و نخستین تجربه حضور در لیگ برتر، فوتسال قابل توجهی از خود به نمایش می‌گذارد که اغلب مربیان تیم‌های حریف به آن اذعان دارند، اما در به ثمر رساندن موقعیت‌ها کمی بدشانس هستیم.