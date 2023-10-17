به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر سه شنبه در شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: خدمات دولت انقلابی و مردمی بی سابقه بوده و بایستی پویایی تلاش و ابتکار و تحول در فعالیت مدیران هویدا باشد.

وی افزود: ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط بخشدار محترم و مسئولین بخش، انعکاس خدمات دولت مردمی و انقلابی در مساجد و دانشگاه‌ها و مدارس لازم و ضروری است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اهمیت مضاعفی دارد. دشمن شناسی از مؤلفه‌های مهم استکبار ستیزی است.

حجت الاسلام جمالی گفت: بایستی در جهت جهاد تبیین دشمن به جوانان معرفی شود. جنایات آمریکا بر کسی پوشیده نیست ولی ابعاد مختلف آن بایستی در قالب کرسی‌های آزاد اندیشی تحلیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان شورای اداری بخش ویژه خارگ از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از حجت الاسلام منصوری نژاد مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خارگ، تقدیر به عمل آمد.